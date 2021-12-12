Kılıçdaroğlu ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer birlikte konser izledi

Yunus Emre Yılı Özel Konseri'ni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer birlikte izledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ankara Ada Yerleşkesi'nde Yunus Emre Yılı Özel Konseri gerçekleştirildi.

Şef Eray İnal'ın yönetiminde Yunus Emre'nin eserlerinin seslendirildiği konseri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda davetli izledi.

Konserin ardından davetlilere hitap eden Mansur Yavaş, tüm sanatçılara emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ankara'nın kültür sanatın da başkenti olması için sonuna kadar çalışmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, Yunus Emre ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek, Ankara'yı çok daha ileri seviyelere taşımak istediklerini ifade etti. (ANKA)