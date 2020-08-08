Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Albayrak çağrısı: Sosyete damadın görevine son ver; toplum da senin parti tabanın da rahatlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Sosyete damat' olarak hitap ettiği Hazine ve Maliye başkanı Barat Albayrak için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "görevden alma" çağrısında bulundu. "Hâlâ bu milleti seviyorsan, bu milletin perişan olmasını istemiyorsan ilk yapacağın iş o sosyete damadın görevine son vermek olacak" diyerek Erdoğan'a seslenen CHP lideri, "Bunun görevden alınması toplumu rahatlatacak, senin parti tabanını da rahatlatacak" dedi.

Vatandaşın TBMM'ye güveni yüzde 1.2 olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun sorumlusu kim?" diye sordu. Kılıçdaroğlu iktidar partisi AKP'ye ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devleti arpalığa çevirdiler. Adalet duygusu, ahlakı olan bunu kabul eder mi? İşsizlik tavan yapmış beyler üç maaşı birden alıyor. Bu kadar lüks! 10 milyon işsiz varken hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Ahlak nedir bilmiyor musunuz? Bütün bunlar olurken hep 'Yapmayın, bunlar yanlış' dedik."

"İki katmanlı bir toplumuz. Bir lale devrini yaşayanlar; iki, ekmek mücadelesi verenler. Lale devrini yaşayanlar belli. Her şeyleri var. bütün sülalelerine yetecek kadar siyasetten mal varlığı elde ettiler. Ekmek kavgasında olanlarınsa derdi var. Lale Devri'nde yaşayanlar alın terini sömürerek hayatlarını sürüyorlar. Öbürleri alın teri döküyorlar. Günde 39 liraya mahkum olan insan iş de bulamıyor. Sosyal sigorta pirimleri yatmıyor. Hastalandığı zaman doktor da bakmayacak. O kadar derin bir krizin içindeki toplum, ne kadar toplum bunun farkında bilmiyorum, ama hepimiz anlatmak zorundayız."

"Sayın Erdoğan hâlâ bu milleti seviyorsan, bu milletin perişan olmasını istemiyorsan ilk yapacağın iş o sosyete damadın görevine son vermek olacak. Onu savunmaya kalkma. Zaten berabersiniz ben onu çok iyi biliyorum. Bazen suçu onun üstüne yıkıyorsun bazen koruyorsun. Bu sosyete damat ekonomiden anlamıyor. Bunun görevden alınması toplumu rahatlatacak, senin parti tabanını da rahatlatacak. Al kardeşim görevden. Bu işi bilen dünya kadar kişi var. Bu kadar beceriksiz bir yönetim TC tarihinde hiç gelmemiştir. Bu sömürü düzeninin kuran damattan kurtulabilirse. Ama görevden alınamaz çünkü TC devletinde güveneceği adam yok. "