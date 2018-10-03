Kılıçdaroğlu: Vatandaşın mutfağında yangın var yangın (3)

\'MCKINSEY\'İ MALİYE\'NİN KOZMİK ODASINA SOKACAKLAR\'

Çanakkale\'nin Biga ilçesinde belediyenin yaptığı Kapalı Pazar Yeri, Katlı Otopark ve Hal Binası\'nın açılışını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Atatürk Kültür Merkezi\'nde sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantının basına açık olan bölümünde Türkiye ekonomisini değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye\'nin ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, \"Bugün Türkiye\'nin içerisinde bulunduğu durumda, \'bu yaptı şu yaptı\'yı bırakıyorum, kim yapar, ülkeyi yönetenler yapar. Bugün bir krizle karşı karşıyayız, iyi yönetilmiyoruz. Umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye bu krizden rahatlıkla çıkabilir. İyi yönetilirse 6 ayda çıkar, iyi yönetilmezse 6 yılda bu krizi aşamayız. Ben, \'Yarın sabahleyin krizden çıkarız\' dersem doğruları söylememiş olurum\" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gelecek yıl fiyatların böyle gitmesi halinde Türkiye\'nin açlıkla karşı karşıya geleceğini iddia ederek, \"Niçin? Çiftçi ekemeyecek. Gübre, ilaç yüzde 100 arttı. Süt üreticisinin haline bakın. Neredeyse markette satılan 1 litre süt ile su eşit hale geldi. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Düşünmek ve emek gerekiyor. Şapkamızı yeniden önümüze koymak lazım. Demokrasi ve standartlarımızı büyütmemiz gerekiyor. Eğer tek adam rejiminden Türkiye kurtulamazsa hiç kimsenin sağlıklı bir geleceği yoktur. Bugün Batılılar, egemen güçler tarafından yönetilen bir toplumuz. Türkiye bu hale sokuldu. Londra\'ya teslim olmuş bir siyasi irade var. Kaç milyar dolar ödedik bu tefecilere? Borç aldık, ne yapıldı? Baraj mı, yeni bir Telekom mu kurduk? Nereye gitti bu para? Sorgulamamız lazım. Kanaat önderi pozisyonundasınız. Bunları onun için anlatıyorum. Bunları sorgularsanız Türkiye\'nin kurtuluşuna adım atmış olursunuz\" dedi.

ABD\'li danışmanlık şirketi McKinsey ile yapılan anlaşmayı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Şimdi ne diyorlar? Faizleri artırdılar, yine güvenmiyorlar. Faiz arttı ama yetmez. Bir tane seni denetleyecek adam bulacaksın. \'McKinsey\'i bulacaksın\' diyor, \'o 3 ayda bir gelip seni denetleyecek, bana rapor verecek, ben ondan sonra sana borç para veririm\' diyor. Türkiye\'yi bu hale kim getirdi? Türkiye\'nin dünyada saygınlığı yok. McKinsey\'e hangi bilgiler verilecek kimse bilmiyor. O bilgiler bize verilmeyecek. Amerikalının bildiği bilgiyi ben bilmeyeceğim. Birinci kozmik odaya FETÖ\'yü soktular. Şimdi McKinsey\'i Maliye\'nin kozmik odasına sokacaklar. Bütün bilgileri alacaklar. Tefeciler için rapor yazacaklar.\"

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak soru cevap şeklinde devam etti. Kılıçdaroğlu\'nun, Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki toplantının ardından Karabiga Belediyesi\'ni ziyaret edeceği bildirdildi.



Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/BİGA (Çanakkale), (DHA)



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