-Kılıçdaroğlu Vanlı depremzedeleri ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'de, Vanlı depremzedelerin rahatı için her şeyin yapılacağını belirterek, depremzedelere, ''Ama şundan emin olun. Van'daki kardeşlerinizin durumu pek iyi değil. Hala yazlık çadırlarda kalıyorlar. Yüreğimiz burkuluyor'' diye seslendi. Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesinin Kilyos Sosyal Tesislerinde konaklayan Vanlı depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelere hitap eden Kılıçdaroğlu, defalarca gittiği Van'ın, o bölgenin incisi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti: ''Van'da bir deprem yaşadık. Yurttaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Ölen tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bizim bir görevimiz var, sizin acınızı paylaşmak. İnsanlık adına Türkiye'nin her tarafından depremin olduğu andan itibaren her yerden yağmur gibi yardım geldi. Türkiye'nin yüreği Van'da attı. 'Bu topraklarda birlikte yaşayacağız ve Türkiye'yi birlikte aydınlığa ulaştıracağız' dedik. Hedefimiz hep bu oldu.'' Deprem ve sonrasında sık sık bölgeyi ziyaret ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Elbette ki burada belediye başkanımız, sizin rahat etmeniz için elinden gelen her türlü katkıyı yapacak. Ama şundan emin olun, Van'daki kardeşlerinizin durumu pek iyi değil. Hala yazlık çadırlarda kalıyorlar. Yüreğimiz burkuluyor. Yılbaşı gecesi bir çadırda kaldım. Yedi kız kardeşten oluşan bir aileydi. Ancak geldiğimiz nokta şu. İsterdik ki, herkes orada da mutlu olsun. Herkes konteynere yerleşmek istiyor. Su, tuvalet, banyo gibi pek çok sorun var. Çadırda doğan çocuklar var. İkisini kucağıma aldım. O çocuklar orada yaşamayı hak etmiyorlar. Biz de isteriz ki, onlar evlerinde otursunlar, çadırda olmasınlar. Siz burada mutlu olduğunuz sürece emin olun biz de mutlu oluyoruz.''