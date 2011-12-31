-Kılıçdaroğlu: Van'ı görünce üzülmemek mümkün değil VAN (A.A) - 31.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van ziyareti kapsamında Mimar Sinan Çadırkenti'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, beraberindeki genel başkan yardımcıları, parti genel sekreteri ve bazı milletvekilleriyle geldiği çadırkentte, bir depremzede çadırında akşam yemeği yedi. Burada yaşayan vatandaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Adana'nın merkez Çukurova ilçesi tarafından oluşturulan sosyal yaşam çadırında düzenlenen etkinliğe katıldı. Çocuklara yönelik illüzyon ve palyaço gösterilerinin yapıldığı etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi. ''Onları yüceltmek, onlara güzel bir gelecek bırakmak bizim elimizde'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Biz çalıştıkça onlara daha güzel bir Türkiye'yi armağan edeceğiz. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi bütün Türkiye'nin kalbi Van ve Erciş diye attı. Van'ı, Erciş'i, burada yaşayanları, zor koşullarda yaşayanları saygıyla selamlıyorum. Size bir sözüm var. Sizin dertleriniz bitinceye kadar Ankara'da ben rahat etmeyeceğim. Ta ki siz rahat edinceye kadar. Hayata gülümseyerek bakacağız. Yeter ki gönlümüz beraber olsun, yüreklerimiz beraber olsun, çözemeyeceğimiz, aşamayacağımız sorun yoktur'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin ''Nasıl bir Van bekliyordunuz, nasıl bir Van ile karşılaştınız?'' sorusu üzerine aksaklıkların yeterince giderilmediğini gördüğünü, ancak bunların kısa sürede giderileceğini umduğunu söyledi. Vatandaşların en fazla soğuk, banyo ve tuvalet sorunları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Van Valisi'nden pazartesi günü okulların açılacağını öğrendiğini ve buna çok sevindiğini, çadır ortamında yaşamaktan çocukların çok sıkıntı çektiklerini, en büyük arzularının okula gitmek olduğunu, bu dileklerinin de pazartesi gününden itibaren gerçekleşecek olmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, konteynırların tamamının en kısa zamanda hizmete sokulmasını umduklarını dile getirdi. Erciş depreminde en ağır bedeli öğretmenlerin ödediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, onların da bölgede barınma sorunu yaşadıklarını söyledi. Öğretmenlerin sorunlarını Van Valisi'ne aktardığını, Vali Münir Karaloğlu'nun da bekar öğretmenlerde sorun bulunmadığını, evli öğretmenlerin sorunlarını da gidermeye çalıştıklarını söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bu depremde en ağır bedeli ödeyen öğretmenler, yine bu bölge insanına hizmet etmek istiyorlar. Öğretmen olarak görev yapmak istiyorlar. Var olan sorunlarını bir an önce aşmak istiyorlar. Umarım bunlar da çözülür. Özetle şunu söylemek istiyorum. Ben iki buçuk aylık sürenin sonunda Türkiye'nin bu sorunu rahatlıkla aşabileceğine inanıyordum. Ama bugün gelip Van'ı görünce üzülmemek mümkün değil. Onlarla beraber hayata tebessüm etmek istiyoruz. Bütün olumsuz koşullara rağmen, insanlar tebessüm ediyor ama tabii dertleniyorlar da. Sağlık sorunları olan var, çadır sorunu olan var, başka türlü barınma sorunu olan var... Nereye dokunsanız bir sorun çıkıyor karşınıza, herşeye rağmen yine bu insanlar hayata tutunuyorlar. şunu söylüyorlar, 'Şu veya şu şekilde besleniriz, birşeyler buluruz ama şu çadırlardan bir an önce bizi kurtarın' diyorlar.''