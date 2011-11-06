-Kılıçdaroğlu Van'da kurban kesti VAN (A.A) - 06.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da çadır kentteki vatandaşları ziyaret ederek, kurban kesti. Erciş'teki temaslarının ardından karayolu ile Van'a gelen Kılıçdaroğlu, kurban kestirmek üzere Et-Balık Kurumu'na gitti. Kesilecek 3 boğanın, kesim alanından kaçmaya çalışması sırasında panik yaşandı. Kasaplarca yakalanan boğalar, duaların okunmasının ardından kesildi. Kurban kesiminden sonra, gazetecilerin, 'Tehlike atlattınız geçmiş olsun' demesi üzerine, Kılıçdaroğlu, ''Tehlike demek doğru olmaz aslında. Birşey olmadı. Bunlar doğal şeyler'' diye konuştu. Daha sonra Et Balık Kurumu bahçesindeki çadırı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Burada Mehmet Yıldız'ın çadırına da konuk olan Kılıçdaroğlu'na çay ikram edildi. Daha sonra Belediye Başkanı Bekir Kaya'yı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilin sorunları hakkında bilgi aldı, deprem yardımlarını değerlendirdi. İŞGEM'deki Mevlana evlerini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 2 çocuğu diyaliz hastası olan Mustafa Aygül'ün evini ziyaret etti. Bu sırada, bir grup kadın Kılıçdaroğlu ile görüşerek, yardımların ellerine ulaşmadığını, depolarda bekletildiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, buradaki ziyaretinin ardından Atatürk stadyumundaki Çukurova Belediyesi tarafından kurulan sosyal destek yaşam çadırına gitti.