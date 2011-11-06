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Politika

Kılıçdaroğlu Van'a gitti ANKARA (A.A)

06 Kasım 2011 12:03

-Kılıçdaroğlu Van'a gitti ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Herkesin bayramını kutluyorum, huzurlu ve güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, Van'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda çalışanların ve gazetecilerin bayramını kutladı. Bayramı Van'da kutlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Onların geçmişte yaşadıkları acıları paylaşacağız. Daha sonra bir sınır karakoluna gideceğim, orada erlerle bayramlaşacağız. O nedenle erlerin arzu ettiği ihtiyacı ne kadar karşılayabiliyoruz bilmiyorum ama onlara tatlı götürüyoruz. Van'da da eğer olanaklarımız olursa çocuklara oyuncaklar vereceğiz, belki acılarını biraz hafifletmiş oluruz.'' Bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücüleri de uyaran Kılıçdaroğlu, ''Bayram süresince yola çıkacak olan yurttaşlarımın dikkatli olması gerekiyor. Hem gidişlerde hem dönüşlerde. Huzurlu bir tatil yapmanın yolu, trafikte dikkatli olmaktır'' diye konuştu.  Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil de gitti.

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