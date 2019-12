-KILIÇDAROĞLU: UZUN VE YARARLI BİR TOPLANTI OLDU ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz ve SPD heyeti ile görüştü. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası yaptığı açıklamada, uzun ve yararlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini Gabriel ve Schulz'a Türkiye'nin AB'ye girişi, anayasa değişikliği süreci ve CHP'nin bu konulardaki çalışmalarını anlattığını söyledi. Toplantı sırasında Avrupa'daki bazı başkentlerde terör olaylarının yaşandığını öğrendiklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Terörü her yerde ve her ortamda kınıyoruz. Terör bir insanlık suçudur'' dedi. Alman SPD ile daha yakın bir işbirliği yapacaklarını, gençlik ve kadın kollarının bu anlamda çalışmalara başladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, Almanya'da çok sayıda Türk'ün yaşadığını, bu kapsamda da ilişkilerinin gelişerek süreceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Gabriel'e Türkiye'deki medyaya uygulanan baskıları içeren bir broşürü verdiğini de ifade etti. Sigmar Gabriel de Kılıçdaroğlu ile çok uzun ve yararlı bir görüşme yaptıklarını, bu görüşmenin birkaç hafta önce Almanya'da gerçekleştirilen buluşmanın devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Terör olaylarına da değinen Gabriel, başta İstanbul Taksim'deki saldırı olmak üzere tüm terör olaylarını kınadıklarını bildirdi. Taksim'deki saldırıda kimsenin ölmemesinin sevindirici olduğunu belirten Gabriel, ''Bu saldırılar barışa ve demokrasiye yapılmış saldırılardır. Bu tür olayları genelde fanatik insanlar yapıyor. Bu kişiler insanların bir arada yaşayamamasından faydalanıyor. Tüm insanların barış ve huzur içinde bir arada yaşamasını sağlamak zorundayız. Almanya da uzun yıllar Batı ve Doğu olarak bu ayrılığı yaşamıştı'' diye konuştu. -''ALMANYA TÜRKLERLE GURUR DUYUYOR''- Gabriel, SPD olarak Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini, üyeliğin gerçekleşmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Türkiye'nin çok büyük ve ekonomik alanda hızla gelişen bir ülke olduğunu ifade eden Gabriel, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin Avrupa için çok önemli olduğunu biliyoruz. Almanya Türklerle gurur duyuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkler, Almanya'nın gelişimine büyük katkı sağladılar. Zaman zaman uyum sorunları oldu ama bunlar aşıldı. Onlar artık bizim hemşehrilerimiz, bizimle birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyorlar.'' -''YENİ GENEL BAŞKAN YENİ SAYFA''- CHP'nin yeni genel başkanı ile yeni bir sayfa açtığını belirten Gabriel, ''CHP'deki gelişmeleri büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Yeni başkanın parti içindeki demokrasiyi ilerletmesi bizi çok mutlu ediyor. Tüm partiler bu değişimi yapmalı'' dedi. Gabriel, CHP'nin anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasından hemen sonra yeni bir anayasa yapılması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, kendilerinin de Türkiye'nin yeni bir anayasa yapması görüşünü paylaştıklarını söyledi. ''Yeni bir anayasa oluşturulmalı, ancak bu bir partinin vazifesi olmamalı'' diyen Gabriel, tüm toplumu içine alan bir anayasa çalışması yapılması gerektiğini kaydetti. Anayasanın bir ülkede yaşayanların ortak paydası olduğunu vurgulayan Gabriel, ''Siyasi partilerin birbiriyle yarıştığı, kavga ettiği bir anayasa olmamalı. Ortak bir anayasa yapılmalı'' dedi. Schulz da Gabriel'in görüşlerine katıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, açıklamaların ardından bir gazetecinin tüzük tartışmalarını hatırlatarak, ''CHP'de sular durulacak mı?'' sorusunu yöneltmesi üzerine ''Sular her zaman berraktır ve durudur'' dedi. Parti Meclisi'nin yarın yapılacak toplantısı öncesinde bu akşam Genel Sekreter Önder Sav ile bir araya geleceği yönünde haberler olduğu ifade edilerek, görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Hayır'' yanıtını verdi.