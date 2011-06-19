Kılıçdaroğlu: Uzlaşma konusunda ilk sınav Meclis Başkanlığı

T24 - Kılıçdaroğlu helalleşme konusu ile yeni anayasa konusunun birbirinden farklı olduğunu vurguladı. CHP lideri, "Uzlaşmacı bir yaklaşım içinde olacağını duyurdu. Bu konuda ilk sınav Meclis Başkanlığı seçimi olacaktır" dedi.







Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın "Kılıçdaroğlu: İlk sınav Meclis Başkanlığı" başlığıyla yayımlanan (19 Haziran 2011) yazısı şöyle:



Kılıçdaroğlu: İlk sınav Meclis Başkanlığı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın liderlere yaptığı helalleşme çağrısı karşılık bulmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çağrıya olumsuz yanıt verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanıtı da “hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz” biçimindeydi.

Başbakan Erdoğan bir iki dava hariç siyasilere ve gazetecilere açtığı davaları geri çekerken CHP ve MHP’den bu yönde bir adım gelmedi. Kılıçdaroğlu çağrının samimi olmadığını, Bahçeli ise MHP’ye tuzak kuranların bulunmasını ve yargıya teslim edilmesini istedi.

Başbakan Erdoğan’ın, helalleşme çağrısının yanı sıra yeni anayasa bağlamında muhalefet liderlerinin kapısını çalacağını ve uzlaşma arayacağını söylemesi diğer önemli mesajıydı.



“Meclis Başkanlığı test olacak”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla dün Başbakan Erdoğan’ın iki mesajını da konuştum. Kılıçdaroğlu helalleşme konusu ile yeni anayasa konusunun birbirinden farklı olduğunu vurguladı. CHP lideri, yeni anayasa çalışmalarında uzlaşma olasılığına ilişkin sorumu şöyle yanıtladı:

“Sayın Başbakan, bizim kapımızı çalacağını söyledi. Uzlaşmacı bir yaklaşım içinde olacağını duyurdu. Bu konuda ilk sınav Meclis Başkanlığı seçimi olacaktır. Sayın Başbakan’ın nasıl davranacağını test edeceğiz. Bakalım balkon konuşmasına sadık kalacak mı kalmayacak mı? Önümüzde Meclis Başkanlığı seçimi var. Bakalım Sayın Erdoğan, bu konuda bizim görüşümüzü alacak mı, yoksa kendi belirlediği bir ismi dayatacak mı? Uzlaşma konusunda samimi mi, değil mi, göreceğiz. Bizden isim önerisi isteyecek mi veya seçenekler önerip görüşümüzü soracak mı? Bu konudaki tutumu uzlaşma konusundaki tutumunu da gösterecektir.”



“Niye helalleşeyim?”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın helalleşme çağrısına neden olumsuz yanıt verdiğini de şöyle açıkladı:

“Sayın Başbakan seçim kampanyası boyunca çok ağır hakaretlerde bulundu, şimdi helalleşelim, diyor. Peki bize yapılan hakaretler ne olacak? Biz hakkımızı aramayacak mıyız? Bu kadar hakaretten sonra niye helalleşeyim? Helalleşme nedir; bir kahvede bir bardak çay içersiniz parasını vermek istersiniz, almaz. O zaman siz de hakkını helal et, dersiniz. O da eder ve helalleşirsiniz. Helalleşme böyle olur. Siz bir taraftan olmadık hakaretler yapacaksınız sonra hadi gel helalleşelim diyeceksiniz? Böyle helalleşme olmaz.”



“İsmet İnönü ne yaptı sana?”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın İsmet İnönü hakkındaki sözlerinin de çok ağır olduğunu, tarihi kişiliklere hakaret ederek siyaset yapmanın affedilemeyeceğini belirterek şöyle devam etti:

“Sayın Başbakan İsmet İnönü’ye ağza alınmayacak sözler etti. Hakaretler savurdu. İsmet İnönü ne yaptı sana? İsmet İnönü gibi bir tarihi şahsiyete niye hakaret ediyorsun? Ölmüş insanlar hayırla yad edilir. İsmet İnönü gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, gelişmesine, demokrasiye geçmesine çok büyük hizmetlerde bulunmuş kişilerle ne alıp veremediğin var? İsmet İnönü’nün hakkını korumak da bizim görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Partimiz, İnönü’nün hakkını koruyacaktır. Yoksa tarih bizi de affetmez.”



“Önce PM toplantısı”

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve MYK’da değişiklik yapılmasına ilişkin sorularıma ise şu yanıtı verdi:

“İl başkanlarının raporlarını bekliyoruz. Parti Meclisi bu raporları değerlendirecek. Ancak ondan sonra bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı gündeme gelebilir. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra biz yine yarın seçim olacakmış gibi tüm Anadolu’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”