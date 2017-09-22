Kılıçdaroğlu: Utanmasalar "TEOG'u da CHP getirdi" diyecekler

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğitimde reforma karar verecek kişiler siyasiler değil, eğitimcilerdir. TEOG'u niye kaldırdın? Utanmasalar TEOG'u CHP getirdi diyecekler. Gelecek sistem TEOG'dan kötü ise kaldırılması iyi olmadı demektir" dedi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca, "Cumhurbaşkanı TEOG'un kalktığını söylemeden sadece yarım saat önce Milli Eğitim Bakanı'na ya da AKP'nin bütün milletvekillerine TEOG'u sorsaydınız öve öve bitiremezlerdi" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN- Kılıçdaroğlu'ndan Irak tezkeresi yorumu: Daha önce destek vermiştik; şimdilik içeriğini bilmeden yorum yapamam

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Tezkerenin önemi kalkmış değil. İçeriğini bilmeden yorum yapamam eski tezkereye destek vermiştik.Önümüzdeki sürece bakacağız. MGK kararları yansıyabilir."

"Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Irak ve Suriye parçalanmamalı. Kanlı olaylara neden olabilir. Barzani'yi sağduyuya davet ediyoruz. Biz doğru bulmuyoruz."

"Hükümetin politikasını kim biliyor? Rakkaya gireceğiz, Münbiç'e gireceğiz dedi ne oldu? Bu iktidarın dış politikası yoktur. Söylemek kolay değil. Türkiye Ortadoğunun şamar oğlanı oldu. Bugün bu tablo yaşanıyorsa sorumlusu hükümettir. CHP olsa Suriye ile Irak ile ilişkilerimiz çok iyiydi."

"Araplar bizim akrabamız. O bölgeyi kan gölüne kim çevirdi? Birilerinin talimatı ile iş yaptılar. Esad ile tatil yapıyorlardı. Vizeler kalkmıştı. O dönemde Güneydoğuya gidince bütün oteller doluydu. Hiçbir sorunumuz yoktu. Türkiyeyi daha demokratik görüyorlardı."

"Dengeleri iyi okuyarak politika geliştirmek lazım. Rusyanın Suriyedeki rolünü bilmeleri gerekirdi. Şimdi yakında Esada yalvaracaklar ettik şunu yaptık artık barışalım diyecekler. Sayın Davutoğlu çantaya paraları doldurup Libyaya gitmişti. Ama petrolü Fransızlar almıştı. Dengeyi okumamak budur. Bunların devletten haberi yok. Böyle bir diplomasi olabilir mi?"

Almanya ve Amerika ile Türkiye'nin yaşadığı gerilim

"Her gelen yabancı heyete söyledim. AB Türkiyeye çifte standart uyguluyor. Diğer üye ülkelere uyguladığı standartları uygulamıyor, iki yüzlü. Bunu yüzlerine söyledim. Bunlara rağmen çok açık net Davutoğlu ve Yıldırım'a çağrı yaptım. Hangi kuralların uygulanması gerekiyorsa gelin uygulayalım. Gel beraber yapalım. Söz veriyorum. AB'de hangi standartlar varsa ülkemize getirelim."

"Biz iç politikayı dış politika malzemesine dönüştürdük. O ülkeler aleyhine konuşunca prim yapıyor. Beni üzen nokta bu. O ülkelerdeki insanımız üzülüyor. Burada izlenen, orada izlenen politika faturayı oradaki Türklere kesiliyor. Terör örgütleri mensuplarının orada tutulmasından rahatsızım.

"Amerikanın tavrını doğru bulmuyoruz. Siz terör örgütünü silahlandırırsanız bölgeyi felakete sürüklersiniz. Yıllardır söyleniyor. Hiç düşünmediler mi? Bizi buraya soktular. Çünkü irademiz yoktu. Bütün cihatçılar Türkiye üzerinden Suriyeye gittiler. TIR'larla silahları ben mi gönderdim? Geldiğimiz noktada kaybeden biziz. "

"Dört yıl içinde Türkiyenin çözülmeyecek sorunu yok. Irak ile, Suriye ile, ABD ile, Avrupa ile ilişkilerimizi iyileştirebiliriz Her şey şeffaf olacak. Siyasete ahlakı getireceğiz. Kanunu çıkaracağız. "

"Yazık günah değil mi bu ülkenin çocuklarına?"

"Cumhurbaşkanı TEOG'un kalktığını söylemeden sadece yarım saat önce Milli Eğitim Bakanı'na ya da AK Partinin bütün milletvekillerine TEOG'u sorsaydınız öve öve bitiremezlerdi.

"Eğitimde reforma karar verecek kişiler siyasiler değil, eğitimcilerdir."

"TEOG'u niye kaldırdın? Utanmasalar TEOG'u CHP getirdi diyecekler. Gelecek sistem TEOG'dan kötü ise kaldırılması iyi olmadı demektir"

"Yazık günah değil mi bu ülkenin çocuklarına? Her okulda farklı dersler veriliyor. Eğitimde birlik tamamen yıkıldı."

"Biz İmam Hatip okullarına karşı değiliz. Ama yer gök İmam Hatip oldu."

"Sayın Erdoğan'ın birikimi nedir? Ben daha 4 yıllık diplomasını görmedim. Diploma yok ortada. Benim diplomamı istiyorsanız hemen göndereyim size."

"Vallahi de billahi de bunlar ülkeyi yönetemiyorlar, vallahi de billahi de çocuklarımızın geleceğiyle oynuyorlar."

"Bu ülkede eğitimde fırsat eşitliği var mı?"

" Eleştiriye tahammülü yok."