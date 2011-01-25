Kılıçdaroğlu: Ünlü pop sanatçıları CHP'nin şarkısını söylemeye korktu

T24 - Başbakan Erdoğan'a Türk Telekom Arena'da ıslıklı protesto CHP'ye ilham verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sloğanını 'Bir ıslık da sen çal' olarak belirledi. Miting meydanlarında ıslık sesi eksik olmayacak.



Popstar yarışmalarında başarılı olmuş bir kadın sanatçı CHP'nin seçim şarkısını okuyacak. O sanatçının kim olduğunu söylemeyen Kılıçdaroğlu, pop sanatçıların korktuğunu iddia ederek tekliflerini geri çevirdiklerini söyledi.



Kılıçdaroğlu bu açıklamaları uçakta sohbet ettiği gazetecilere anlattı.. Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, o konuşmadan önemli satır başlarını bugünkü köşesine taşıdı. Yeni bir şarkı çalışmasına başladıklarını anlatan CHP lideri, basın mensuplarına ilginç açıklamalarda bulundu:



"Onur Akın bir şiir bulmuş, üzerinde çalışıyor. Yine marş motifinde... Ama okuyacak sanatçı bulmakta zorlandık. Birkaç pop sanatçısına teklif götürüldü, kabul etmediler. Hepsi korkuyor. Popstar yarışmasında başarılı olmuş bir kadın sanatçıya önerdik, kabul etti. Beğenileceğine inanıyorum, güzel bir şiir." Sanatçı isimlerini açıklamaktan kaçındı: "Kadın sanatçılar; önemli değil..."





Islık çal



"Eskişehir'de katıldığı ödül törenindeki bir cümlesinden yola çıkarak, seçim sloganı tespit ettiğini söyledi. Galatasaray Stadı'ndaki ıslıklı protestoya atıf yapıp ekledi:



"Mitinglerde ıslık çaldıracağız. Recep Bey'den korkmadan artık herkes ıslık çalabilir. Sloganımız da bellidir, 'Bir ıslık da sen çal'..." Bu aşamada, "Başbakan'a 'Hastaneye git' dediniz. Ağır olmadı mı?" diye sorduk.



Yanıtı şöyle oldu: "Benimki dost tavsiyesi. Önümüzde bir seçim dönemi var. Rahat olması lazım; bu kadar sinirle, gerginlikle olmaz. Hekimler herhalde dinlenme önerir; çünkü hırsı aklının ötesine geçiyor bazen. Demokrasi kültürü yok. O ifadeleri kullanan sağlıklı bir insan değildir. Sorunlu biri de ülkeyi yönetemez."





Ergenekon sanıkları ve Haydar Baş'ın teklifi



Ergenekon sanıkları Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın milletvekili adaylığıyla ilgili net ifadeler kullanmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, Haydar Baş'ın ittifak çağrısına olumsuz yanıt verdi.





45 ilde önseçim



Kılıçrdaroğlu'nun seçime giderken aday seçiminde nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Sarıkaya, CHP liderinin bu konudaki kritik açıklamalarına yer verdi:



"45 kadar ilde önseçim, diğerlerinde genişletilmiş veya daraltılmış merkez yoklaması yapacaklarını söyledi. Bir de örnek verdi: "Mersin'de önseçim yaptığımızda Tarsus ağırlığı öne çıkıyor. Oralarda genişletilmiş merkez yoklaması, Trakya ve Ege'de ise önseçim olacak." Parti içi kavgalara da dikkat çekip uyardı: "Adana kongresinde sandalye atanı ben de partiden atarım..."





