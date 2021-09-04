Kılıçdaroğlu, üniversiteyi kazanan Nazım Öngün İpek'i ağırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite sınavını kazanarak Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne yerleşen otizmli Nazım Özgün İpek'i ağırladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Özgün İpek ve annesi İrem Afşin'i, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde kendisinin bir dönem ders verdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Beytepe güzel. Ben bir ara oraya derse gittim. Aktüerya bölümü var orada. Bu sigorta, matematik hesaplarını yapıyorlar orada. Dediler ki, 'Bu derse siz girer misiniz', 'Olur' dedim. 2 yıl ders verdim orada. Kampüs de güzel orada. Gençlerle beraber olmanın keyfi çok güzel orada. Onların zihinleri çok açık. Tahmin etmediğiniz sorular geliyor. Oturuyor, konuşuyorsunuz orada. Güzel bir şey."

Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde eğitimde sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Online eğitim ne kadar başarılı, onu da bilmiyorum. Durumu iyi olan aileler, çocukları için öğretmen tuttular. Öğretmen geldi, evde çocukları eğitti falan. Durumu iyi olmayanlar maalesef işte eğer EBA'ya ulaştıysa oradan bir şey öğrenmeye çalıştılar. Ama 2 milyon 400 bin çocuğun ulaşma şansı olmadı" dedi.

Nazım Özgün İpek'in annesi İrem Afşin ise oğlunun eğitim sürecinde yaşadıklarını böyle aktardı:

"Nazım otizmli. Bizim çocuklarımızın maalesef eğitim haklarından mahrum kaldığı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Biz onu da çok zor okuttuk. İlkokulda, sekiz ilkokuldan geri çevrildi. Dokuzuncu okulda öğretmen kabul etti. 'Ben otizm bilmiyorum ama bana anlatırsanız çocuğunuzla nasıl iletişim kurmam gerektiğini, ben' dedi 'okuturum'."

TIKLAYIN - Hacettepe Üniversitesi'ni kazanan otizmli Nâzım Özgün İpek, eğitim serüvenini anlattı: Çünkü canım öğretmenim 'Ben seni okuturum' dedi; yeter ki engel olmayın