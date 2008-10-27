Kılıçdaroğlu: Unakıtan vergi kaçırdı

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın İzmir Foça’da 15 bin 600 YTL’ye aldığı arsayı 18 ay sonra 1 milyon 244 bin YTL’ye sattığını, vergisini de ödemediğini ileri sürdü.CHP'li Kılıçdaroğlu, AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Genel Başkan Yardımcı Dengir Mir Mehmet Fırat ve Deniz Feneri e.V soruşturmasıyla ilgili açıkladığı belgelerden sonra, bu kez Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’la ilgili yeni bir iddiayla ortaya çıktı. Önceki gün Çanakkale’de “Yolsuzluk” konulu bir panelde konuşan Kılıçdaroğlu, Unakıtan ile ilgili şu iddialarda bulundu:"Kemal Unakıtan’ın bir şirketi var. Bu şirket İzmir Foça’da 15 bin 600 YTL’ye bir arsa alıyor. 18 ay sonra bu arsayı 1 milyon 260 bin YTL’ye satıyor. Kâr 1 milyon 244 bin YTL. Dünyanın neresinde bir arsa 18 ayda bu kadar kâr getirir. Bu paranın vergisi de ödenmedi. Unakıtan, vergi ödediğini söyleyemez, çünkü bütün belgeleri bizim elimizde.”Arsanın bulunduğu Ilıpınar Köyü Muhtarı Selçuk Tabaklı da olayı doğruladı. Tabaklı 4 yıl önce Ilıpınar köyüne muhtar olduğunu belirterek, “Bu arazide 2 senedir Ekiz Tavukçuluk adlı bir şirket var. Bu şirket daha öncede köyümüzdeki bir tavuk çiftliğinin işletmeciliğini yapmıştı. Arazi Ekiz’e geçmeden önce atıl durumdaydı. Önceki sahiplerini ben de tanımıyorum. Kemal Unakıtan’ın olduğunu ben de duymuştum” dedi.Söz konusu arsayı satın alan Ekiz Tavukçuluk'un ortaklarından Hamdi Ekiz de, araziyi 2006’nın eylül ayında 1 milyon dolara Albaraka Türk’ten satın aldıklarını belirterek, şunları söyledi:“40 bin metrekarelik arazide 12 bin 500 metrekare kapalı alan var. Aldığımızda tesis atıl vaziyetteydi. Bugünle karşılaştıramayacak kadar küçük bir kapasitesi vardı. Makinaları hurda vaziyetteydi. Biz bu kadar parayı üzerindeki binaya ve arsaya verdik. Daha sonra da yatırım yapıp kapasitesini artırdık. Arazinin Kemal Unakıtan’dan Albaraka Türk’e 1 milyon 260 bin YTL’ye geçtiğini biliyorum. Unakıtan’ın da bizden 4 yıl önce aldığını biliyorum ama arazinin Kemal Unakıtan’a ne kadar paraya geçtiğini bilmiyorum. Ayrıca Unakıtan’ın arazi ve tesislerini Al Baraka Türk satar. Bunların içinde neden Foça’daki tavuk çiftliğinin konu edildiğini anlaşmış değilim. Şu anda Albaraka Türk’ün internet sitesine girseniz, ’satışa çıkan gayrimenkuller’ listesinde Kemal Unakıtan’dan Albaraka Türk’e geçen İzmir Buca’da ve Kemalpaşa’daki yerleri göreceksiniz.”Ekiz’in söylediği gibi Albaraka Türk’ün internet sitesindeki “Satılık Gayrimenkul ve Araçlarımız” listesinde Ekiz’in tarifine uygun olarak İzmir Buca’da 43 bin 600 metrekarelik kümes-tarlanın 550 bin ABD Doları fiyatla, Bursa Orhangazi’de (Kemalpaşa) 2 bin 900 metrekarelik tarım amaçlı tarlanın ise 20 bin YTL bedelle satılığa çıkarıldığı gözüküyor.