Kılıçdaroğlu: Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da büyük ve yeni sorunların başlangıcı olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in 'manevi oğlu' kabul edilen ve birçok kişi tarafından ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağı düşünülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. "Süleymani'nin öldürülmesi büyük sorunların başlangıcı olabilir" diyen Kılıçdaroğlu, "Umarım Orta Doğu uçuruma sürüklenmez" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu televizyoncuların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Genel olarak gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu İran Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin olarak konuştu.

ABD'nin Irak'ı vurmasından sonra İran'ın bölgede etkili bir güç olmaya başladığının altını çizen Kılıçdaroğlu, Kasım Süleymani'nin bu süreçte IŞİD gibi örgütlerle ciddi mücadele yürüttüğünü vurguladı. "Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da büyük ve yeni sorunların başlangıcı olabilir" mesajını veren Kılıçdaroğlu, "Bizim Erdoğan'dan beklentimiz Orta Doğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınmasıdır, Türkiye'yi Orta Doğu ateşinden uzak tutmasıdır. Silahların değil aklın, mantığın, duyguların hakim olması gerekir. Buna ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı. CHP lideri, hem İran'ın hem Amerika'nın sağ duyulu hareket etmesini temenni ettiğini belirtti.

Dün Meclis Genel Kurulu'nda Libya Tezkeresi'ne 'Hayır' oyu veren partisinin kararının arkasında duran CHP lideri, "Libya'daki mevcut yönetimi BM meşru hükûmeti olarak kabul ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin BM'ye başvurarak Libya'da barış gücü oluşturması talebinde bulunması işin doğasına en uygun olanıdır. BM oraya el atarsa sıcak çatışmanın önüne geçilebilir" diye konuştu.

"Asker göndermekle oyunu bozulmadığını gördük; Türk dış politikası değiştirilmeli"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kazanımlarını kaybetmemesi gerektiğini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu kazanımların kazanmanın yolu diplomasidir, sahada asker barındırmak değil, bölge ülkeleriyle diyalog kurmaktır. Bu denenmeli. Türk dış politikası değiştirilmeli. Çünkü asker göndermekle oyunu bozulmadığını gördük" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu buna, dün Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında imzalanan EastMed anlaşmasını örnek olarak gösterdi.

"Türkiye'nin Mısır, İsrail, hatta Suriye ile yeniden diyalog kurması gerekir"

"Açıkçası EastMed anlaşması için de fizıbıl değil. En uygunu Türkiye üzerinden bu boru hatlarının geçmesidir" diyen Kılıçdaroğlu, bu noktada Türkiye'nin dış politikasında bazı değişikliklere giderek Mısır, İsrail, hatta Suriye ile yeniden diyalog kurması gerektiğini savundu.

"Hükûmet Trump'ın dediğini yapacak, S-400'leri depoda tutacak"

"Amerika ile ilişkilerde CHP ne bekliyor? S-400 üzerinden yeni yaptırımlar meydana gelebilir mi?" sorusuna yanıt veren CHP lideri, "Yönetimin Trump'ın dediğini yerine getirecek. S-400 anlaşmasını iptal etmeyecekler ama depoda tutacaklar büyük ihtimalle" dedi. Kılıçdaroğlu, "S-400'ün aktive edilmeyecek mi, siz buna inanmıyor musunuz?" sorusuna da verdiği yanıtta, "Şahsi kanaatim öyle. Alındı, aktive edilmesi gerekir ama hükûmet Trump'ın dediğini yapacak" ön görüsünde bulundu.

"Yeni partilerle Millet İttifakı'nın ön gördüğü ortak noktalarda benzerlik neredeyse yüzde 99 "

İç siyasetle ilgili gelen soruları da yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve ocak ayında yeni partisini ilan etmesi beklenen Ali Babacan'ın Millet İttifakı içerisinde yer alıp alamayacağı soruldu. "İki partinin de liderlerinin yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Benzer ortak noktalarımız çok fazla. Millet İttifakı'nın ön gördüğü ortak noktalarda benzerlik neredeyse yüzde 99 oranında. İleride ittifak oluşabilir mi, bu ancak seçim ortamına gelindiğinde bakılabilecek bir konu" diyen Kılıçdaroğlu, bu ortak noktaları parlamenter sisteme dönüş, yargı bağımsızlığı, demokratik temel değerler üzerinden saydı.

Kanal İstanbul tepkisi: Amaç gündemi değiştirmek

Kanal İstanbul tartışmasıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu proje olmayacak. Kaynağı yok. İktidarın Kanal İstanbul tartışmasını başlatmaktaki amacı gündemi değiştirmek. Eğer bu bütçeyle Kanal İstanbul yapacaklarsa buyursunlar yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Yeni arabaya karşı çıkmak Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değildir. Türkiye teknolojideki hızlı değişimi yakalarsa ve sürdürürse bir dünya markası yaratabileceğini kaydetti. "Bu araba ile deneme turu yapmak ister misiniz?" sorusuna yanıt evren Kılıçdaroğlu, "Getirirlerse yapabiliriz" dedi.