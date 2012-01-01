-Kılıçdaroğlu Uludere Kaymakamını ziyaret etti ŞIRNAK (A.A) - 01.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada saldırıya uğrayan Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u ziyaret etti. Gülyazı köyünden karayoluyla Şırnak'a geçen Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan karşıladı. Kılıçdaroğlu, Irak sınırındaki olayda hayatını kaybeden 35 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduğu sırada bir grubun saldırısına uğrayan Kaymakam Naif Yavuz'u dinlendiği otel odasında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Yavuz'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ''Üzüldük gerçekten, olmaması gereken bir şey. Gürsel bey de yolda dedi ki; 'Böyle şey olmaz. Devletin Kaymakamı oraya gelmiş, baş sağlığı dilediğinde bulunuyor.' Olmaması gerekiyor ama işte toplum psikolojisi. Maalesef tatsız olaylar, böyle zaman zaman oluyor'' dedi. Kaymakam Yavuz da kendisine saldıranların cenaze sahipleri olmadığını söyledi. Yavuz, kendisinin otopsi gününde bile cenaze sahipleriyle birlikte olduğunu, konuştuğunu ve beraber ağladığını anlattı. Cenaze sahiplerinin kendisini buyur ettiğini ifade eden Yavuz, şöyle dedi: ''Ben de bu bölgenin insanıyım. Taziyelerde düşman bile gelse, adam öldüren kişi bile gelse karşılanır, ağırlanır ve güvenli bir şekilde gönderilir. Taziye sahipleri bizi o şekilde ağırladılar. Tabi üzüntü verici bir şey. İki gün boyunca o çocuklara, o insanlara ağladık, tanıdığım insanlar. Bu cenazeler bizim cenazemizdi, cenazelerimize sahip çıkmak zorundaydık. Bu görevle gittik, hem insani hem de görev bilinciyle. Olmaması gereken bir durum.'' Genel Başkan Kılıçdaroğlu, validen sonra kaymakamın bölgenin yetkilisi olduğunu kaydederek, Yavuz'a, ''Kafanıza dikiş atıldı mı?'' diye sordu, Yavuz da, ''evet'' diye yanıtladı. Daha sonra görüşme basına kapalı gerçekleşti.