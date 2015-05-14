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Kılıçdaroğlu: Ülkede istikrar mı kaldı ki CHP bozacak

'13 yılda Türkye’nin hangi sorununuzu çözdünüz?'

14 Mayıs 2015 17:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin iktidara gelmesi durumunda istikrarın bozulacağı iddialarına tepki gösterdi. "Ülkede istikrar mı?" kaldı diye soran Kılıçdaroğlu, “İstikrar ve huzuru yeniden sağlayacağız” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Artvin’de düzenlenen mitingde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: 

“Adalet kutup yıldızı gibidir. Bütün kainat onun etrafında döner. Adliye binasını kapatırsanız, vatandaş nereye gidecek? Adalet yoksa orada insanlar mutlu olmaz. Adalet bütün inançların ortak paydasıdır.

Deniz Feneri felaketini biliyorsunuz. Binlerce kişinin nasıl soyulduğunu biliyorsunuz. Beraat ettiler. Asıl failler cumhurbaşkanının uçağında yer alıyor. Bu yakışmıyor siyasete, yakışmıyor inancımıza. Adalet arayacağız. Adliyeleri kaldırılan yerlerde adalet binaları yeniden açılacak.

13 yılda Türkye’nin hangi sorununuzu çözdünüz? Diyorlar ki “CHP iktidara gelirse istikrar bozulur”... Ülkede istikrar mı kaldı? CHP istikrar ve huzuru yeniden sağlayacak. Refahı topluma, tabana yayacağız.”

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