-KILIÇDAROĞLU: ''ÜLKE YENİDEN AYAĞA KALKMALI'' ÇERKEŞ (A.A) - 14.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YGS'de şifre iddialarına ilişkin, ''Olaylara nasıl müdahale edildiğini biliyorum. Yargı yönlendiriliyor. Bunların hepsini biliyorum. Adamlarını getirdiler. Önce kararı siyasi mekanizmada alıyorlar, sonra yargıya diyorlar ki 'sen bunu tatbik et.' Olay bu hale gelmiştir. Hepsini biliyorum. O yüzden bu ülkenin yeniden ama yeniden ayağa kalkması lazım'' dedi. Çankırı gezisi kapsamında Çerkeş ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye önünde toplanan vatandaşlara parti otobüsü üzerinden hitap etti. Kendilerine ''yeni CHP'' adını verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Halkıyla kucaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi, halkın sorunlarına kilitlenen CHP, her soruna hakça çözüm üreten CHP, onun için geldim, ayağınıza geldim'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, son altı ayda CHP Genel Merkezinin bir üniversite gibi çalıştığını, halkın sorunlarına projeler ürettiklerini ifade ederek, her derde çözümün adresinin CHP olduğunu söyledi. Vatandaşlardan 12 Haziran'da sandığa giderken iyi düşünmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez yurtdışından kurbanlık koyun ithal edildiğini, vatandaşların oy kullanırken bunu unutmamaları gerektiğini ifade etti. Kurbanlık ithalatının, ''yandaşlar zengin olsun diye yapıldığını'' öne süren Kılıçdaroğlu, ''Benim kitabımda yandaş yok, sadece vatandaş var'' dedi. Çankırı'nın, özellikle tarihi bir geçmişi olan Çerkeş'in son dokuz yılda büyük kayıplar yaşadığını, milletvekili sayısının da üçten ikiye düştüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Şimdi sizden bir isteğim var. 'Dokuz yılda yapılanlar çok iyi. Esnaf, emekli perişan olabilir, herkes isterse mağdur olabilir' diyorsanız oyunuzu gideceksiniz AKP'ye vereceksiniz; 'hayır, biz bu ülkede hakça yaratmak, üretmek, alınterinin değerini vermek istiyoruz' diyorsanız adresiniz belli, yeriniz belli, Cumhuriyet Halk Partisi'' diye konuştu. Meydanda kamyoncu esnafı ve muhtarların bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, onların sorunlarını da bildiklerini ve çözüm önerilerinin bulunduğunu söyledi. ''Bu Kemal, sizin Kemaliniz. Sizin için çalışacağım, sizin için çaba harcayacağım. Bana inanın, bana güvenin'' diyen Kılıçdaroğlu, Çankırı'nın uzun yıllar CHP'ye milletvekili vermediğini ama bu seçimlerde milletvekili istediğini ifade etti. İktidar partisinin, ''istikrar sürsün, Çankırı büyüsün'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Ne verdin sen Çerkeş'e, Çankırı'ya'' diye sordu. ''Aile Sigortası'' projesine değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de dokuz milyon emekli bulunduğunu, seçimde firesiz olarak tüm emeklilerin oyunu beklediğini söyledi. İktidarlarında intibak yasasını çıkararak emeklilerin milli gelirden pay almasını sağlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''(Emekliye Milli Gelir artışından pay verilmez) diye kanun çıkardılar. Emekliyi sömürdüler. Allah aşkına buraya geldiği zaman sorun kendisine; 'sen (emekli Milli Gelir artışından pay alamaz) diye kanun çıkardın, bizim günahımız neydi ey Başbakan? Ey Erdoğan, bu milletin günahı neydi' diye bir sorun. İnkar ederse Kemal kardeşinize haber verin. O kanun maddesini onun yakasına iliştireceğim. Türkiye'yi öyle gezecek.'' YGS'de şifre iddialarına da değinen ve 1 milyon 700 bin gencin nasıl mağdur edildiğini çok iyi bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Olaylara nasıl müdahale edildiğini biliyorum. Yargı yönlendiriliyor. Bunların hepsini biliyorum. Adamlarını getirdiler. Önce kararı siyasi mekanizmada alıyorlar, sonra yargıya diyorlar ki 'sen bunu tatbik et.' Olay bu hale gelmiştir. Hepsini biliyorum. O yüzden bu ülkenin yeniden ama yeniden ayağa kalkması lazım'' dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasını, ''Biz millete zulmetmek için değil, hizmet etmek için oy istiyoruz'' diyerek tamamladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra, ilçenin MHP'li Belediye Başkanı Şükrü Tarhan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nun Çankırı ilçelerini ziyareti sırasında parti otobüsüne Özel Harekat polislerinin eşlik ettiği gözlendi.