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Politika

KILIÇDAROĞLU: ''ÜLKE AYIPTAN KURTULMALI'' İSTANBUL (A.A)

27 Ekim 2010 17:07

-KILIÇDAROĞLU: ''ÜLKE AYIPTAN KURTULMALI'' İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla ilgili ellerinde bulunan belgeleri Türkiye'deki soruşturmayı yürüten savcılığa verdiklerini belirterek, ''Hükümetin ilgisizliği nedeniyle Almanya'dan beklenen dosyalar bir türlü gelmiyor. Biz de elimizdeki belgeleri savcılığa intikal ettirdik. Soruşturmanın bir an önce bitmesini istiyoruz ve ülkenin de bu ayıptan bir an önce kurtulması gerekiyor''dedi.. Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla ilgili Türkiye'de yürütülen soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''Hükümetin ilgisizliği nedeniyle Almanya'dan beklenen dosyalar bir türlü gelmiyor. Biz de elimizdeki belgeleri savcılığa intikal ettirdik. Soruşturmanın bir an önce bitmesini istiyoruz ve bu ülkenin de bu ayıptan bir an önce kurtulması gerekiyor'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Deniz Feneri soruşturmasına bakan savcı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçildi. Ayrıca kurul üyelerine yeni makam arabaları geldi'' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, başka bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin referandum ve başörtüsü ile ilgili olarak partisine yönelik ''Şark kurnazlığı yapıyorlar'' açıklamasında bulunduğunu belirterek görüşünü sorması üzerine ''Sayın Bahçeli, benim saygı duyduğum bir siyasal liderdir'' karşılığını verdi. 

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