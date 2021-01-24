Kılıçdaroğlu: Uğur Mumcu, düşünceleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor ve daima edecektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katledilen gazeteci Uğur Mumcu için paylaştığı mesajında, "Düşünceleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor ve daima edecektir" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Cesaret ve ilkelerinden asla taviz vermeden aydınlığı ile karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen usta araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu karanlık güçler tarafından katledilişinin 28. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Uğur Mumcu, düşünceleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor ve daima edecektir." düşüncesini dile getirdi.