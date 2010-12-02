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Politika

KILIÇDAROĞLU TWİTTER'DA ANKARA (A.A)

02 Aralık 2010 00:09

-KILIÇDAROĞLU TWİTTER'DA ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Wikileaks iddialarıyla ilgili açıklamalarına yönelik, ''Sayın Başbakan; mahkemesiz, delilsiz, sırf tevatürle Türkiye'nin en muteber insanları zindanlara atılırken de aynı hassasiyeti gösterebilseydiniz biz sizi daha inandırıcı bulabilirdik'' dedi. Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabı aracılığıyla şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan yine esti, üfürdü, gürledi. Herkese; (Wikileaks'in iddialarına neden itibar ediyorsunuz) diyor. -(Neden bunları okuyorsunuz, dinliyorsunuz) demeye getiriyor. Basına da, (neden bu iddiaları yazıyorsunuz) diyor. -(İddialarla insanları yargılamak yanlış) diyor. Halbuki; 'İsviçre'de hesabım yok' demesi yeterliydi. -Biz sayın Başbakana inanırız. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Türk Başbakanları normal şartlarda yalan söylemez. -Biz ne demişiz; 'İddialar ciddi mutlaka açıklığa kavuşması gerek.' -Bize neden cellaleniyorsun! Git neyin var, neyin yoksa halka açıkla, sonra da Amerika'dan hesabını sor, yüreğin yetiyorsa. -Yalnız, size bir çift sözümüz olacak Sayın Başbakan; mahkemesiz, delilsiz, sırf tevatürle Türkiye'nin en muteber insanları zindanlara atılırken de aynı hassasiyeti gösterebilseydiniz, biz sizi daha inandırıcı bulabilirdik.'' Öte yandan Kılıçdaroğlu, aynı görüşlere facebook'taki ''sakin güç'' adlı hesabında da yer verdi.

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