-Kılıçdaroğlu: Tüzük kurultayını toplayacağız ANKARA (A.A) - 15.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayıyla ilgili tartışmaları değerlendirirken, ''Hukuk neyi öngörüyorsa onu yapacağız hiç kimse meraklanmasın'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisine katılımlar nedeniyle Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki törene katıldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Kurultay yapmak isteyen CHP'liler yeterli imzaya ulaştıklarını ve bu imzayı genel merkeze göndereceklerini açıkladılar. İmzalar elinize ulaştığı an izleyeceğiniz yol nedir?'' sorusu üzerine, ''Çok basit. Gereğini yapacağız, tüzük kurultayını toplayacağız. Ne telaşlanacak bir şey var, ne de başka bir şey. Hukuk neyi öngörüyorsa onu yapacağız hiç kimse meraklanmasın'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, ''Bu girişimi nasıl değerlendirdiğinin'' sorulmasına karşılık da ''Eğer tüzükte partililerimizin böyle bir hakkı varsa o hakkın kullanılması da gayet doğaldır'' dedi. Bir gazetecinin, ''Konuşmanızda ayrım yapmadığınızı dile getirdiniz. Bunu parti içi muhaliflere bir gönderme olarak kabul edebilir miyiz?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Ben onları parti içi muhalif olarak görmüyorum. Onlar tüzükten kaynaklanan haklarını kullanıyorlar'' diye konuştu.