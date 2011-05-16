Kılıçdaroğlu Tüzmen'e de kefil oldu: Sen dürüstsün, lafım sana değil

T24

Kılıçdaroğlu dün ne demişti?

TOBB'un 66. Genel Kurulu bugün yapılıyor. Genel Kurul'a, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılıyor.Genel Kurul’a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakan ve Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen ile ayaküstü sohbet etti.Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk yaptığını iddia ettiği bakanları arasında yer alan Tüzmen, görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi:"Kendisine 'Söylecek sözünüz varsa bana söyleyin' dedim. Ben sizi genel müdürlük döneminizden biliyorum, siz beni müsteşarken tanıyor muydunuz? diye sordum. "Kürşad Tüzmen, Kılıçdaroğlu’nun "Ben sizi dürüst birisi olarak bilirim. Lafım size değil" demesi üzerine konunun kapandığını söyledi.Dün Mersin mitinginde Başbakan Erdoğan’a yüklenen Kılıçdaroğlu "Yürekli adamsan yolsuzluğa bulaşan bakanlarını tek tek millete anlat. Kürşad Tüzmen, Hilmi Güler, Kemal Unakıtan, çıkın konuşun" demişti.