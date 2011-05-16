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Kılıçdaroğlu Tüzmen'e de kefil oldu: Sen dürüstsün, lafım sana değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk iddiasında bulunduğu eski bakanlar arasında yer alan...

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk iddiasında bulunduğu eski bakanlar arasında yer alan Kürşad Tüzmen ile bir araya geldi. Tüzmen’in sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Lafım size değil" dedi.



TOBB'un 66. Genel Kurulu bugün yapılıyor. Genel Kurul'a, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılıyor.

Genel Kurul’a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakan ve Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen ile ayaküstü sohbet etti.

Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk yaptığını iddia ettiği bakanları arasında yer alan Tüzmen, görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi:

"Kendisine 'Söylecek sözünüz varsa bana söyleyin' dedim. Ben sizi genel müdürlük döneminizden biliyorum, siz beni müsteşarken tanıyor muydunuz? diye sordum. "

Kürşad Tüzmen, Kılıçdaroğlu’nun "Ben sizi dürüst birisi olarak bilirim. Lafım size değil" demesi üzerine konunun kapandığını söyledi.


Kılıçdaroğlu dün ne demişti?

Dün Mersin mitinginde Başbakan Erdoğan’a yüklenen Kılıçdaroğlu "Yürekli adamsan yolsuzluğa bulaşan bakanlarını tek tek millete anlat. Kürşad Tüzmen, Hilmi Güler, Kemal Unakıtan, çıkın konuşun" demişti.


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