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Kılıçdaroğlu: TÜSİAD Başkanı istifa ederek örnek davranışta bulundu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Köşk için belirleyecekleri ‘Çatı Aday’ arayışları kapsamında TÜSİAD’ı ziyaret etti

05 Haziran 2014 16:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ın istifasına ilişkin, "Muharrem Yılmaz hepimize örnek olacak bir davranış göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenecek Çatı Aday arayışı kapsamında fikir alışverişinde bulunmak üzere geldiği TÜSİAD’ta açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Aynı duyarlılığı o haberlerin yapıldığı gazetelerden de aynı duyarlılığı bekliyorum. Acaba o gazetelerde sendikalı kaç çalışan var? Muharrem Yılmaz hepimize örnek olacak bir davranış göstermiştir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Muharrem beyin etik değerlere duyduğu saygı dolayısıyla TÜSİAD'ın başkanlığından ayrılmasını saygıyla karşılamamız gerekiyor. TÜSİAD Başkanı bu duyarlılığı gösterirken aynı duyarlılığı siyasetçilerin de göstermesini isteriz. Aynı duyarlılığı haber yapan gazetecinin de göstermesini isteriz. Acaba o gazetede sendikalı işçi var mı? Yok. Basın mensupları işten atıldı mı? Atıldı. O nedenle ahlaki değerlere önem vermek hem sivil toplumun hem de siyasetçilerin temel görevi olmak zorundadır. Bence Muharrem bey hepimize örnek olması gereken bir davranışı sergilemiştir. Aynı davranışı siyasetçilerin de her zaman göstermesi gerekiyor. Eğer kendi toplumuna, kendi insanına saygı duyması gerekiyorsa. Muharrem beyin yaptığı açıklama da çok önemli. 'Ben bir kurumun zarar görmesini istemiyorum' demiştir. Bu duyarlılığı göstermiştir. O nedenle bu duyarlılığı dolayısıyla da kendisine teşekkür etmek gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kulislerde konuşuluyor ne diyeceksiniz" sorusu üzerine ise "Kulislerde pek çok şey konuşulabilir arkadaşlar, adı kulis zaten" diye konuştu.

Başka bir gazetecinin, "İsim konusunda bir tarihiniz var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Büyük bir ihtimalle hafta sonu Almanya'da olacağım. Dönüşte herhalde netleştireceğiz" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bir çatı aday, olmazsa olmazınız mı?" sorusuna karşılık "Daha bu konular görüşülüyor, tartışılıyor. Türkiye'de de görüşülüp, tartışılıyor biz kendi partimizde de bu konuları görüşüp, tartışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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