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Politika

Kılıçdaroğlu Türköne'nin istifasını değerlendirdi TBMM (A.A)

05 Ocak 2012 17:14

-Kılıçdaroğlu Türköne'nin istifasını değerlendirdi TBMM (A.A) - 05.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Mümtazer Türköne'nin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi gerektiğini söylediğini anımsatarak, ''İstifa etti. Artık Cumhurbaşkanlığı makamı rahatlamıştır'' dedi. Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, ODTÜ'lü öğrencileri kabul ederek, yaklaşık 1 saat görüştü. TBMM'deki makamından ayrılırken gazetecilerin Türköne'nin istifasına ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Türköne'nin atanmasından sonra Atatürk'e bakış tarzı itibariyle o görevi yapamayacağını, onuru varsa istifa etmesi gerektiğini söylemiştim. İstifa etti. Artık Cumhurbaşkanlığı makamı rahatlamıştır'' dedi.

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