Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi 'yüzde 10' garabetinden kurtaralım

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abant kampının açılışında yaptığı “Milletvekillerine yeni yasama dönemine dair taktikler” temalı konuşmasında Başbakan Erdoğan’a eleştirilerde bulunmaktan, Tenzile Erdoğan’ın vefatı nedeniyle kaçındı.







Kemal Kılıçdaroğlu’nun üstü kapalı tek eleştirisi, “Niçin Anayasa değişikliği istiyoruz? Demokrasi ve özgürlük için. Devletin baskıcı rejiminden bireyin kurtulması için. Özel yetkili mahkemelerin kapatılması için. Senin de telefonların dinlenmesin, diye bu değişikliği istiyoruz” sözleri oldu.

Erdoğan’a taziye bugün



Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ı bugün saat 16.00’da Üsküdar Kısıklı’daki evinde ziyaret ederek, başsağlığı dileyecek. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:



“Yeni bir Anayasanın yapımı konusunda komisyondaki arkadaşlarımız her türlü katkıyı vereceklerdir. Yeni Anayasa demokrasi, insan hakları, medya özgürlüğü, kişinin özel yaşamına müdahale edilmeyen bir hukuk düzeni üzerinde yükselmeli. Türkiye bunu hak ediyor ve CHP milletvekilleri olarak hep beraber bu amacın arkasındayız. Anayasa toplumun her kesimine hitap eden bir belge olmalıdır.

Kırmadan muhalefet



Anayasa’nın yanı sıra Siyasi Partiler Yasası’nı da değiştirelim. Yüzde 10 seçim barajı ayıbından, garabetinden Türkiye’yi kurtaralım. Bunun için iyi niyet testi, samimiyet testini göreceğiz. Kim demokrasi açısından samimi, kim değil göreceğiz. Kırmadan, dökmeden, halka güven vererek, ‘evet bunlar doğru söylüyor’ inancını yaratarak mücadelemizi sürdüreceğiz parlamento zemininde. Doğruya ‘Doğru’ diyeceğiz, destek vereceğiz, yanlışsa niçin yanlış olduğunu bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız. Komisyon dışında genel kurula devam edeceğiz. “Kılıçdaroğlu kampın basına kapalı bölümünde Mayıs 2012’de yapılması planlanan kurultayın 6 ay ertelenebileceği mesajı verdi. Gerekçe ise yeni tüzük çalışmalarıyla Siyasi Partiler Yasası’ndaki olası değişiklikler oldu.

Düşünce kulübü değiliz



Bu bölümde “Tezkere, Kürt sorunu ve milletvekili yemini” tartışmaları yaşandı. Kılıçdaroğlu, “Herkes istediği eleştiriyi yapabilir ancak bu her aklınıza geleni söyleyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Burası bir siyasi parti, düşünce kulübü değil. Dışarıda tek ses olacağız” dedi.



Kılıçdaroğlu, “Kürt sorunu” kapsamında eleştiriye hedef olan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’na da “Partinin eski yaklaşımlarını terk etmeliyiz. Özgürlükçü bir parti ve Türkiye’yi yaratacağız. Bu kapsamda Ergenekon davasını da KCK davasını da izleyeceğiz” sözleriyle sahip çıktı.



