-KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'Yİ KİMSE BÖLMEK İSTEMİYOR DİYARBAKIR (A.A) - 31.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye bir bütündür, hiç kimse bölmek istemiyor. Bu güzel coğrafyada hepimiz kardeşçe, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, İstasyon Meydanı'nda partisince düzenlene mitingde, Avrupa'nın ve pek çok ülkenin kabul ettiği, 1988 yılında Meclis'ten geçen ''yerel yönetimler özerklik'' şartını getireceklerini söylediğini hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlü olması gerektiğini söyledim. Hemen, 'Efendim sen Türkiye'yi bölüyorsun. Efendim sen özerklik' dedin. 'Eyvah memleket parçalanacak. Sen eyalet sistemi' dedin. Buradan söylüyorum: Türkiye bir bütündür, hiç kimse bölmek istemiyor. Bu güzel coğrafyada hepimiz kardeşçe, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağız. 'Efendim, sizin mitinginizde niye bayrak yoktu?' diyor. Bayrak, bu ülkenin 73 milyon yurttaşın ortak paydasıdır. Bayrak üzerinden siyaset yapılmaz. Bayrak hepimizin bayrağıdır. Bayrak hepimizin onurudur, şerefidir. O bayrağı göndere çekerken hepimiz saygı duyarız. onun üzerinden politika yapmak bölücülüktür. En büyük bölücü de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diyarbakır neyse İzmir de o dur, Hakkari neyse Edirne de odur, Bitlis neyse Trabzon da odur. Biz niye bölünelim? Bölenlere karşı direniyoruz zaten. Bölücü olan belli Ankara'da oturuyor. Kimliği belli adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır diyorum. Hakkari'de bir eski muhtar geldi ve belediye başkanı odasında dedi ki: Ben ülkemi seviyorum. Biz bölünmek istemiyoruz, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Yeter artık bu kanı durdurun. Ne kadar güzel değil mi? Bu kanı durdurun, barışı getirin, huzuru getirin. Size sözüm var; bedeli ne olursa olsun barışı getireceğim, Türkiye'yi bir cennete çevireceğim. Diyarbakır'da gelip hapishane sözü veren bir başbakan var. Bütün Diyarbakırlılara sesleniyorum: Eğer siz hapishane istiyorsanız eyvallah. Gidersiniz 12 Haziran'da oyunuzu verirsiniz Recep Tayyip Erdoğan gelir, size sıcak suyu, soğuk suyu olan bir hapishane yapar. 'Ama biz hapishane değil, fabrika istiyoruz' diyorsanız, o zaman sırtınızı döneceksiniz, karşıya bakacaksınız, 6 oku göreceksiniz, yeni CHP'yi göreceksiniz.'' -''BU SORUNU ÇÖZMEK KEMAL KARDEŞİNİZİN GÖREVİ OLACAKTIR''- Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da bin kişinin çalıştığı halı fabrikasının, 2 bin 500 kişinin çalıştığı iplik fabrikasının, 610 kişinin çalıştığı içki fabrikasının ve 850 kişinin çalıştığı tütün fabrikasının bu hükümet döneminde kapatıldığını söyledi. Diyarbakır'da 2002 yılında 3 olan icra dairesi sayısının 2011 yılında 7'ye yükseldiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Fabrika yok, istihdam yaratmak yok, sorunu çözmek yok, millet borç batağında icra dairelerinin sayısını artıyorsunuz, insanların mal varlıklarını haciz edeceksiniz. Diyarbakır'a verdikleri icra dairesi. Size sözüm var, ahdım var. Petrol boru hatları bu bölgeden geçer, doğal gaz hatları bu bölgeden geçer. Doğu ve Güneydoğu'yu petrokimya üssü haline getireceğiz. Burada fabrikalar olacak, insanlar çalışacak, alın teri dökecek. Burada insanlar akşam evine huzur içerisinde gidecek. Recep Tayyip Erdoğan geliyor diyor ki: Kürt sorunu var. Eyvallah, sonra diyor ki: Bu sorun benim sorunum. Eyvallah. Sonra bir bakıyoruz, 'Böyle bir sorun yoktur' diyor. Böyle bir sorun var mı? Var mı böyle bir sorun? Millet mi doğruyu söyler, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kim doğruyu söyler, ben de size inanıyorum, millette inanıyorum. Böyle bir sorun var, bu sorunu çözmek Kemal kardeşinizin görevi olacaktır. 'Diyarbakır'a önem veriyorum' diyor. Allah aşkına, nüfusu 1,5 milyona ulaşan Diyarbakır'da sivil havaalanı var mı? Diyarbakır'da niye sivil havaalanı olmasın? Size verilen sözlerin hepsi havada kaldı. Oylarınızı aldılar, size verdikleri sözü tutmadılar. Biz şunu yapacağız. Oy isteyeceğiz, oy verseniz de vermeseniz de, sizin sorununuzu çözeceğiz. Çünkü benim için yandaş yok, sadece ve sadece vatandaş var. Bu ülkede her etnik kimlikte insanımız barış, dostluk ve kardeşlik içerisinde özgürce yaşayacak. 9 milyon emekliden de oy istiyorum'' -NOTLAR- Havaalanında partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Bağlar ilçesi'nde Kuruçeşme Semti'nde BDP'nin desteklediği bağımsız adaylara ait seçim bürosunun önünden geçerken buradaki vatandaşları selamladı. Daha sonra Yenişehir ilçesindeki Ofis Semti'nde esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada çöp toplayan bir çocukla sohbet etti, bedensel engelli Süleyman Görmez ile yakından ilgilendi. Daha sonra İstasyon Meydanı'ndaki mitinge geçen Kılıçdaroğlu, miting alanına boynunda yöresel poşu takılmış halde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile halkı selamladı. Kılıçdaroğlu, miting sonunda karanfil dağıtıp, güvercin uçurdu. Burada kendisine uzatılan bir tespihi ve notları aldı. Mitinge katılan bazı partililer ''Biz Kürtler, diğer etnik gruplarla dün de birarada beraber yaşıyorduk, bugün de beraber yaşıyoruz, yarın da beraber yaşayacağız'', ''Yaşasın Türk Kürt kardeşliği'' pankartları taşıdı.