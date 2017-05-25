Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi dört büyük kopuş bekliyor; Akşener ile görüşeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.4 'evet' oyunun açıklanmasıyla sona eren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ne dair halk oylamasının ardından siyasetçilerle yaptığı görüşmeler arasında Meral Akşener'in de bulunacağını açıkladı. Meral Akşener ile de ülke gündemine ilişkin bir görüşme yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi dört büyük kopuş bekliyor. Önümüzde bir parti devleti var ve ülkede hukuk, demokrasi yok'' dedi. Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'dan sonra Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Saadet Partisi ile görüştü.

Sözcü gazetesi'ne yönelik yapılan operasyonun yaşandığı 19 Mayıs günü gazetenin İstanbul'daki ana merkezini ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu dün de Ankara bürodaydı. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın da katıldığı ziyarette Kılıçdaroğlu, gazeteye yapılan operasyonu yine kınadı. Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"4 büyük kopuş olacak"

"Bunların birincisi Meclis ile devleti yönetenler arasındaki kopuş. Yasama organı yürütme organını denetleyemeyecek ve bildiğini okuyacak. Dolayısıyla parlamentoda verilecek mücadele iktidarı çok fazla etkilemeyecek. Bu bizim Cumhuriyet tarihinin en büyük kopuşlarından biridir. İkincisi artık cumhurbaşkanı, 80 milyonun cumhurbaşkanı değil sadece partisine oy verenlerin cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanlığı makamı ile ona oy vermeyenler arasında büyük bir kopuş yaşanacak. Üçüncüsü adaleti dağıtanlar ile arayanlar arasındaki kopuş. Adalet ancak bir kişinin beklediği ölçüde kararlar verecek. Dördüncüsü ise demokrasi ve hukuk kalmadığı için Türkiye'nin uygar dünyadan kopuşu. Bu kopuşun bir kısmı da gerçekleşti. Bizim daha önce yaptığımızı ve demokratik parlamenter sistemi güçlendiren bir taslak anayasa çalışmamız var. Siyasi parti liderleri ile görüşürken bunu dile getiriyoruz. Demokrasi paydasını, en az yüzde 50'lilik hayır blokunu biraz daha genişletebilirsek iyi bir sonuç elde edebiliriz.

"Ülke freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor!.."

Sözcü gazetesine yönelik yapılan operasyonu kınayan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Gönlüm, Sözcü'deki arkadaşlarımı, böyle sıkıntılı bir günde ziyaret etmek istemezdi. Ama maalesef Türkiye'nin gidişatı Osmanlı'nın son dönemine benziyor. Bir kişinin hırsına, öfkesine, tutkularına bir ülke, Türkiye bağlanmış durumda. Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Nereye gideceği belli değil. Çok zor bir sürecin maalesef içindeyiz.

"Amaç FETÖ mücadelesi değil"

"Bunların amacı FETÖ ile mücadele değil, FETÖ ile mücadele edenlerle mücadele. Hepsi kendi yol arkadaşlarıydı. Niye mücadele etsinler ki? Siyasal iktidarlarını güçlendirmek, otoriter bir rejim oluşturmak için bunu fırsat bilip ne kadar muhalif unsur varsa, onların dünya görüşünü paylaşmayan varsa tamamını tasfiyeye yönelik bir operasyon. Ama hepimizi saf dışı bırakamazlar, güçleri yetmez. Mücadelemiz sürecek.

"Halk gazetesine sahip çıktı"

"Sözcü'ye bundan 6-7 ay önce bir operasyon yapılabileceği konuşuluyordu. O zamanlar Başbakan Yıldırım ile görüşmemde bunu sordum. ‘Hayır nereden çıkardınız' dedi. Şimdi ise zamanlamayı belirlediler. Kontrol edebilecekleri, sözlerini uygulayacak bir savcı buldular ve düğmeye bastılar. 19 Mayıs'ta yapılması başlı başlına bir felaket. Herkes alanlarda, bayram kutlamasında… Ama toplum yutmadı. O gün Beylikdüzü Belediyesi'nde park açılışındaydım ve gelenlerin en az yarısının elinde Sözcü vardı.

"Dışarısı bizi kaygı ile izliyor"

"Yani halkın bir duyarlılığı var. Bu toplumun en az yarısı yapılanları doğru bulmuyor. Sözcü halkın sözü ve sözcüsü. Halk bütün şikayetlerini manşetten görüyor, gazetesine sahip çıkıyor. Sayfaları boş ve beyaz olan gazetenin 400 bin tiraj alıp satması müthiş bir şey. Oğlum da aldı evde saklıyoruz. Bu bizim demokrasi tarihimizde çok ender bir durum. Bu duyarlılık dışarıdan da destek alıyor. Türkiye'de olanları da kaygıyla izliyorlar.

Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin "19 Mayıs Basın Özgürlüğü Özel Sayısı"nı imzaladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'nün tüm sayfaları beyaz çıkan 20 Mayıs 2017 tarihli nüshasını imzaladı. Bu özel sayıyı eve de alıp sakladığını belirten Kılıçdaroğlu, “Toplumun en az yüzde 50'si bu operasyonu doğru bulmadı, halk gazetesine sahip çıktı. Bu operasyonu yapanların amacı FETÖ ile mücadele değil, FETÖ ile mücadele edenlerle mücadele…'' dedi.