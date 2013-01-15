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Politika

Kılıçdaroğlu: Türkiye'deki ekonomik kriz Suriye'yle örtbas ediliyor

CHP'nin Suriye politikasına destek veren Çin Komünist Partisi yetkilileri, "Başka ülkelerin içişlerine karışılmaması gerekir" görüşünü savundu

15 Ocak 2013 00:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Çin Komünist Partisi Polit Büro Üyesi Li Yuencao, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ileri sürdü ve bunun Suriye politikasıyla örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu "Siyasette herkesin sorumlu davranması gerek, sorumluluk boş bir kavram değil" ifadelerini de kullandı.

 

Krizi suriye ile örtüyorlar

 

Kılıçdaroğlu'nun Çin Komünist Partisi’nden yetkililerle yaptığı görüşmelerdeyse gündem Suriye oldu.

Ana muhalefetin Suriye politikasına destek veren Çin Komünist Partisi yetkilileri, "Başka ülkelerin içişlerine karışılmaması gerekir" görüşünü savundu.

Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ileri süren Polit Büro Üyesi Li Yuencao, bunun Suriye politikasıyla örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Söz konusu görüşmelerde iki partinin gençlik ve kadın kollarının ortak çalışmasının öneminin de altı çizildi. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Çin'den bir heyetin Türkiye'ye gelmesi konusunda mutabakat sağlandı.

 

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