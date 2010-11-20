-KILIÇDAROĞLU: ''TÜRKİYE RAYINDAN ÇIKTI'' ŞANLIURFA (A.A) - 20.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye rayından çıktı. Onu tekrar rayına koyup, tekrar güzel yollara, güzel istikamete götürmek bizim elimizde, çaba göstereceğiz ve amaca ulaşacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada Şanlıurfa'ya yıllar önce geldiğini ve geçen sürede kentin çok fazla büyüdüğünü gördüğünü söyledi. Şanlıurfa'nın parlamentoya 11 milletvekili gönderdiğini ancak aralarında CHP'nin bir milletvekili dahi bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Biz haklıyız. Yolsuzluklara karşıyız. Herkesin inancına, etnik kimliğine saygılıyız. Ancak bizim tek eksiğimiz kendimizi ve partimizi yeterince halka anlatamıyoruz. Bizim derdimiz, bu ülkede kimse yatağa aç girmesin. Bizim derdimiz parlamentoda düzgün insanlar olsun'' dedi. Anadolu insanının kurtuluş mücadelesi sırasında hep birlikte savaştığını, o zaman kimsenin etnik kimliğinin sorgulanmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bunlar 19'uncu yüzyılın politikaları, bizler ise 21'inci yüzyılda yaşıyoruz. Bir düşünün, Amerika'da siyahlarla beyazlar vardı. 1930'lu yıllarda siyahlarla beyazlar aynı lokantaya gidemez, aynı apartmanda oturamazdı, aynı otobüse binmezlerdi. Şimdi başlarındaki başkan bir siyah. Onlar birleşti, biz ayrışıyoruz. Demek ki bir yerde bir hata yapıyoruz. Bu hatayı yapan siyasiler. Biz toplumun kaynaşmasını istiyoruz. Birlik, bütünlük içinde olmasını istiyoruz. Varsa dertlerimiz birlikte çözeceğiz. O nedenle biz Şanlıurfa'da önümüzdeki dönemde bir değil, daha fazla milletvekili istiyoruz. Bunun için çalışacağız.'' Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, aile sigortasını da hayata geçireceklerini söyledi. Yeniden bir Ulusal Kurtuluş Savaşı başlattıklarını ve bu savaşı demokratik yollardan sandıkta vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu ''Bu bölgede siyaset, iki dar alana sıkıştı. Birileri geliyor dini siyasete alet ediyor, birileri geliyor etnik kimliği siyasete alet ediyor. Biz CHP olarak üçüncü yoluz. Etnik kimliğe de saygı duyuyoruz, inançlara da saygı duyuyoruz. Ama biz o insanların sorunlarıyla ilgileniyoruz ona iş, aş, sağlıklı bir gelecek, çocukların sağlıklı yaşayabilecekleri güzel bir Türkiye yaratmak istiyoruz. Bunu el birliğiyle yapacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimseye 'siz bizden değilsiniz' demeyeceğiz. Hiç kimsenin giysisine, kılığına, kıyafetine bakmayacağız. Onu bir insan olarak göreceğiz ve onun dertleriyle ilgileneceğiz'' diye konuştu. CHP'nin kapılarını herkese açtıklarını belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan CHP'ye üye olmalarını istedi. Gençliğe ve kadınlara büyük önem verdiklerini, onların siyasette daha fazla yer almasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Halkın iktidarında yolsuzluğa izin vermeyeceğiz. Hesap vermeyi onurlu görev kabul edeceğiz. Yorulmak bizim kitabımızda olmayacak. Tek hedefimiz tek başına iktidar olmak, bunun için de beraber çalışacağız. Hepimiz çalışırsak Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız, çağdaş uygarlık düzeyine çıkarırız. Türkiye rayından çıktı. Onu tekrar rayına koyup, tekrar güzel yollara, güzel istikamete götürmek bizim elimizde, çaba göstereceğiz ve amaca ulaşacağız'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin yurt sorununu bildiklerini iktidar olmaları durumunda TOKİ'ye lüks konutlar yerine öğrenci yurtları yaptıracaklarını ve bu sorunu çözeceklerini söyledi. Partisinin il başkanlığından önce Şanlıurfa Malatyalılar Derneğini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Dernek Başkanı Ahmet Doğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Doğan'ın ''CHP'yi iktidara taşımanızı bekliyoruz'' sözü üzerine, ''Bundan endişeniz olmasın. 24 saat çalışacağız. Ancak bu tek başına bir kişinin yapacağı bir şey değil. Hep birlikte halkın iktidarını kuracağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, Malatyalılar Derneği ile CHP İl Başkanlığında partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu, Malatyalılar Derneğine girişi sırasında, doğuştan gözlerinin rahatsız olduğunu belirten ve kendisinden yardım isteyen Hayriye Kürün ile bir süre sohbet etti. Kürün'ün adresini ve telefon numarasını alan Kılıçdaroğlu, yardımcı olmaya çalışacağını söyledi.