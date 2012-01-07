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Politika

Kılıçdaroğlu: Türkiye cezaevine dönüştürüldü

Kılıçdaroğlu adalet sistemine eleştirilerde bulunarak, "Türkiye bugün bir kısım için kapalı, bir kısım için açık cezaevi haline dönüştürül

07 Ocak 2012 02:00

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adalet sistemine eleştirilerde bulunarak, "Türkiye bugün bir kısım için kapalı, bir kısım için açık cezaevi haline dönüştürüldü" dedi.
 
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesi yeni hizmet binasının temel atma töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP'li belediyelere yönelik operasyonları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, sosyal demokrat belediyeleri halka hizmetten alıkoyamayacaklar" dedi.


Daha sonra adalet sistemine eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bir ülkede adalet yoksa o ülkede demokrasi yok demektir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bir ülkede hukukun üstünlüğü temel kuraldır. Bir ülkede adalet olacak ki bir sorunla karşılaşan yurttaş benim başvuracağım bir yer var diye düşenecektir" şeklinde konuştu.


Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye bugün bir kısım için kapalı, bir kısım için açık cezaevi haline dönüştürüldü. Bu ülkede adalet her yurttaş için aynı olmalıdır. Dünyada, Türkiye'deki demokrasi hibrit demokrasi olarak algılanıyor . İsteğimiz adalettir, isteğimiz hukukun üstünlüğüdür" ifadesini kullandı.

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