"Kılıçdaroğlu, Türkçe ezan tartışmasından rahatsız"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın çıkışı ile yeniden alevlenen Türkçe ezan tartışmasından rahatsızlık duyduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, Öztürk Yılmaz'ın disipline sevk edilmesine ilişkin de “CHP’li olan CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız" yorumunda bulundu.

CNN Türk'teki Gece Görüşü programında konuşan Selvi, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Bu tür tartışmaları asla doğru bulmam. CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassasız. Ne ben ne de hiçbir arkadaşım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken, ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam. Ki şunu da unutmamak gerekir, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiştir. Sizin gazetenizin o dönemki başlığı da şöyleydi, ‘CHP de müzakerenin başlangıcında bu karara muhalif olmadığını bildirdi.’

Arapça ezan Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun. Ezan'ın İslamın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur ve ezan okunduğunda dünyanın her yerinde saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz. “

Öztürk Yılmaz'ın disipline sevk edilmesi

“CHP’li olan CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız. CHP’de olduğunuz sürece CHP’nin politikalarına göre hareket etmek durumundasınız”