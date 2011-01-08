Kılıçdaroğlu: Türk askeri Kıbrıs'a barış için gitti

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun "Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgali devam ettiği sürece AB üyesi olamaz" sözlerini eleştirerek, "Türk askeri, Kıbrıs’a uluslararası anlaşmalar dahilinde barışı sağlamak için gitti" dedi.

Dün gece uçakla Adana’ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah konakladığı Hiltonsa Otel’de gazetecilerle bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran’ın da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, "25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunlar Tesisleri’nin açılışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında Yunanistan Başbakan Yorgo Papandreu’nun ’Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgali devam ettiği sürece ABD üyeliği olamaz’ sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. Bu sözlerin öteden beri Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin resmi tezi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Tabi bu konuda bizim de resmi tezimiz vardır. Türk askeri uluslararası anlaşmalar dahilinde Kıbrıs’ta barışı sağlamak için gitti. Bir Türkiye Cumhuriyet Başbakanı önünde ’Türk askerinin Kıbrıs’ta işgalci olduğu’ söyleniyorsa Başbakan da ’hayır biz oraya uluslararası anlaşmalara bağlı olarak oraya müdahale ettik’ demiyorsa o başbakanın acizliğini gösteriyor. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Başbakan metinleri camdan okuyor. Böyle sorunun yanıtı camda olmadığı için yanıt veremedi. Kendisinin de bu soruya yanıt verecek kapasitesinin olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak’ın 10 aydır görevden uzaklaştırılmasına rağmen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Özhaseki hakkındaki iddialarla ilgili hakkında işlem yapılmamasını değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:



Kayseri dosyası açılacak

"Kayseri’de hükümet çifte standart uyguluyor. Sadece belediye değil orada belediye, valilik ve yargı bermuda şeytan üçgeni var. Bu üçgen içerisinde yolsuzluk dosyaları kapatılıyor. Sabah Vali olarak kapattığı dosyayı öğleden sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak onaylayan bir kişiden söz ettik. Şu gerçeği unutmayın, bu değerli arkadaşımız Kayseri Vali olarak ataması çıkmış, aynı gün dosyayı kapatıyor, aynı gün İçişleri Bakanlığı’nda göreve başlıyor, kapattığı dosyayı onaylıyor. Soru şu, bu dosya nasıl öğleden sonra İçişleri Bakanlığı’na ulaşıyor? Nasıl oluyor da yeni atanan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı öğleden sonra ilk olarak bu dosyayı onaylıyor? Bana biri bunu akılcı olarak anlatsın. Bu Vali olabilir, Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir. Bu hız nerden çıktı? Dosya kapatırken bu arkadaş bu hızı nerden aldı? Bu dosyayı yeniden açtıracağız, yeniden yargılama olacak. Başsavcı bu dosyayı açmak zorunda kalacak. Çünkü oraya Başsavcının görmediği ek deliller koyacağız."

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde bir çok ilde ön seçim yapılacağını bazı kentlerde ise ön seçim yapmayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise 102’inci madde ile tahliyelerin yaşanmasıyla ilgili soruyu yanıtlarken hükümete yüklendi. Sorumluluğun iktidarda olduğunu belirten Tekin şunları söyledi:

"Devletin kurumları ile kavga edersen sonucu böyle olur. İktidar bu kurumların sorunlarını çözmek zorundadır. Bu rezalettir, toplumun vicdanını kanatmıştır. Bu konuda sorumlu iktidarlar olur. Devletin kurumlarını suçlayarak sonuca varamazsınız. YÖK ile uzun süredir kavga ettiler. Şimdi YÖK ile ilgili konuşuyorlar mı? Sorun yargıyı by-pass edip yargıyı tamamen ele geçirmektir. Sorumluluğu yargıya atarak bu işinin içinden kurtulamazsınız."

Kılıçdaroğlu, daha sonra Hatay’ın Erzin İlçesi’ne geçti.