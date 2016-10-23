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Politika

Kılıçdaroğlu TÜRGEV'e 10 bin lira tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesinde yayımlanan röportajında "hakaret" içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle açılan iki ayrı dava karara bağlandı

23 Ekim 2016 18:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir açıklama ve yazılı basında yer alan sözleri nedeniyle açılan iki ayrı davada, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu hakkında 5 Ağustos 2014'te Atatürk Havalimanı'nda yaptığı ve yazılı basında yer alan açıklaması ile 2 Ağustos 2014 tarihli Sözcü gazetesinde yayınlanan röportajında vakıfla ilgili "hakaret" içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle açılan iki ayrı dava karara bağlandı.

Hakaret mahiyetinde kabul edildi

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına katılan TÜRGEV'in avukatı Selma Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu sözlerinin tamamen "hakaret" mahiyetinde olduğunu belirtti. Yıldız, "Eleştiri, siyasetçinin hakkı ve görevidir. Ancak davacı vakıf, siyasi bir kurum ve figür değildir. Vakfın yönetiminde Bilal Erdoğan'ın yer alması vakfı siyasi bir figür haline getirmez. Bu suçlama gerçekliğe uygun olmadığı gibi görünen gerçekliğe de uygun değildir. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

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CHPKemal KılıçdaroğluTürkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet VakfıTÜRGEVmanevi tazminat

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