T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU TUNCELİ'YE YARIN GİDİYOR İSTANBUL (A.A)

25 Mart 2011 14:10

-KILIÇDAROĞLU TUNCELİ'YE YARIN GİDİYOR  İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Bazı açılışlara katılmak ve görüşmeler yapmak üzere İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın cenazesi için yarın sabah Tunceli'ye gideceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, genç gazetecilerle sohbet toplantısı yapacağı Cezayir Lokantası'na girerken soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, dün gece vefat eden kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın cenazesi için bugün Tunceli'ye gidip gitmeyeceği yönündeki sorusu üzerine, ''Kayınpederimin cenazesine yarın sabah gideceğim'' dedi. CHP Lideri, bir başka soru üzerine kayınpederinin ölümüyle ilgili haberi telefonla aldığını söylemekle yetindi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24