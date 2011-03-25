-KILIÇDAROĞLU TUNCELİ'YE YARIN GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Bazı açılışlara katılmak ve görüşmeler yapmak üzere İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın cenazesi için yarın sabah Tunceli'ye gideceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, genç gazetecilerle sohbet toplantısı yapacağı Cezayir Lokantası'na girerken soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, dün gece vefat eden kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın cenazesi için bugün Tunceli'ye gidip gitmeyeceği yönündeki sorusu üzerine, ''Kayınpederimin cenazesine yarın sabah gideceğim'' dedi. CHP Lideri, bir başka soru üzerine kayınpederinin ölümüyle ilgili haberi telefonla aldığını söylemekle yetindi.