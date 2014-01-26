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Kılıçdaroğlu: TÜBİTAK raporu, Balyoz davasının çöktüğünü gösteriyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜBİTAK'ın Balyoz davası ile ilgili raporunun sahte delillerle masum insanların mahkum edildiğini gösterdiğini söyledi

26 Ocak 2014 17:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜBİTAK'ın Balyoz davalarında delil olan 5 nolu harddiskte saat ve tarihle oynandığı yönündeki raporun davanın çöktüğünü gösterdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Rapor, sahte delillerle masum insanların mahkum edildiğini gösteriyor. Tabii davanın yeniden açılması gerekiyor" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Birkan Yıldız'ın haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Bülent Ecevit Parti Okulu'nun açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in önemli bir lider olduğunu söyleyerek; "Ecevit, temiz siyasetin ne olduğunu bu topluma öğretti. Kendi malını kullanmanın ne kadar önemli olduğu bu topluma öğretti. Biz o değerlerden biraz koptuk. Onun izinden giderek, o değerleri yeniden yakalayacak. Toplumu temiz kılmak, siyaseti, Türkiye'yi temiz kılmak, Ecevit'in manevi önderliğinde bizim yolumuz olacaktır" dedi.

 

'Uzlaşma Komisyonu'na katılırız'

 

Açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yeniden oluşturulması halinde komisyona katılacaklarını belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Uzlaşma Komisyonu'nun görüşme yapmasını ısrarla istedik. AKP gelmemesine karşın, 3 siyasal partinin temsilcileri Uzlaşma Komisyonu'nu sürdürmek istediler. 3 kez gittiler, ne Çiçek, ne de AKP milletvekilleri gelmedi. Dolayısıyla Uzlaşma Komisyonu sona erdi. Ama yeni bir Uzlaşma Komisyonu oluşturmak isterse Çiçek, bunu anlayışla karşılarız ve arkadaşlarımızı görevlendiririz."

 

'Davanın yeniden açılması gerkiyor'

 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜBİTAK'ın Balyoz, Poyrazköy ve Amirallere Suikast davalarında delil olarak yer alan 5 No'lu harddiskteki tarihlaerin dğiştirildiğini belirttiği raporunu değerlendirerek, davanın yeniden görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Raporun son derece önemli olduğunu vurgulayan CHP lideri, "Defalarca bu delillerin sahte olduğunu, üretildiğini ısrarla dile getirdik. Gerek yurtiçinde gerek yurt dışında pek çok uzman bu delillerin üretildiğini ifade etti ama hiç kimse dinlemedi. TÜBİTAK yeni bir rapor vermiş. Davanın çöktüğünü gösteriyor bu. Sahte delillerle masum insanların mahkum edildiğini gösteriyor. Tabii davanın yeniden açılması gerekiyor. Biz öteden beri şunu savunduk; Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılmalı ve bu mahkemelerde görülen davalar normal mahkemelere yeniden görüşülmeli" ifadelerini kullandı.

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