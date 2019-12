-KILIÇDAROĞLU, TT ARENA PROTESTOSUNU TWITTER'DA DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu toplumun bir uzlaşıya, hoşgörüye ve birbirini olduğu gibi kabule ihtiyacı var. Bu ülkenin Başbakanının toplumun önünde, hele hele uluslararası ortamlarda kendi vatandaşları tarafından ıslıklanır hale gelmesinden hepimiz rahatsızız. Böyle bir ortamın ülkemize yararı olmaz'' dedi. Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden aktardığı mesajda, 2 gün önce TT Arena Stadı açılışında Galatasaraylıların gösterdiği tepkinin benzerinin, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda da yaşandığını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Misafirperverlik, kültürümüzün temel esaslarındandır. Hele hele kültürümüz gereği birisi iyilik yaptıysa, ona karşı daha da sıcak davranırız. Bir de misafir devlet büyüğü ise saygımız daha da artar. Onu hoş tutmak, iyi ağırlamak, şükran borcumuzu ödemek için elimizden geleni yaparız. Bu Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine böyledir. Böylesine güçlü haslete rağmen acaba hangi sebepler, hiçbir tahrik olmaksızın mutlu olunması gereken bir günde, koca bir stadyum dolusu insanı Başbakanı ıslıklamaya itti. Mutlaka Sayın Başbakan da düşünüyordur bunu. Sayın Başbakan 'her şeyi ben bilirim, sizin için iyi olan bir şey varsa, onu da ben bilir ve yaparım' tavrıyla, toplumsal yaşam üzerinde kurduğu baskılarla, yaşam alanları ve özgürlüklerinin gittikçe kısıtlandığı duygusuna kapılan, köşeye sıkıştığını her gün daha fazla hisseden, 'şehirlerde yaşayan insanların' sabır sınırlarını mı zorluyor acaba? Sürekli olarak televizyonlardan halkı azarlayan Başbakan görüntüsü toplumsal korkuyu mu yaygınlaştırıyor dalga dalga? İnsanların Başbakanı gördüğünde, içinde yıllardır biriken duyguları göstermekte sınır tanımayan bir hale gelmesi başka neyle açıklanabilir? Bazıları için Sayın Başbakan padişah olarak görünebilir ama toplumun önemli bir kesimi için Sayın Başbakan ulaşılabilir, eleştirilebilir, eşitler arasında birinci, AB yolunda ilerleyen demokratik bir ülkenin seçilmiş Başbakanıdır. Zira birinci bakış açısına göre, tepe yönetici ne harcarsa kendi mülkünden harcar, ikinci bakış açısına göreyse, Başbakan halkın parasını yine halk için ve eşitlik gözeterek harcar. İnşallah Sayın Başbakan her zaman olduğu gibi, maçta kendisini ıslıklayanları 'tuzu kurular, sırtı kalınlar' diye nitelendirip aşağılayarak sorunu geçiştirmez. Hele halkın parasıyla yapılan stadı, ben yaptım deme ucuzculuğuna hiç kaçmaz. Umarım Türkiye'nin çevredeki diğer ülkelere benzemediğini anlamakta da daha fazla gecikmez. Ömer Seyfettin'in 'Diyet' isimli hikayesini de hiç aklından çıkarmaz. Biz bu konuda polemik istemiyoruz ve kendisine yardımcı olmaya hazırız. Basit bir olay değil karşı karşıya olduğumuz şey. Bu toplumun bir uzlaşıya, hoşgörüye ve birbirini olduğu gibi kabule ihtiyacı var. Bu ülkenin Başbakanının toplumun önünde, hele hele uluslararası ortamlarda kendi vatandaşları tarafından ıslıklanır hale gelmesinden hepimiz rahatsızız. Böyle bir ortamın ülkemize yararı olmaz.'' -TÜRKİYE PARTİSİ GENEL BAŞKANI ŞENER- Öte yandan Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener de twitter'daki hesabı aracılığıyla yazdığı mesajda, ''Başbakanın Seyrantepe'nin yapımında, 'GS'nin 1 Allah kuruşu yok' dediği para, İsviçre'deki gizli hesaplardan gelmemiştir. Bu halkın parasıdır'' ifadelerini kullandı. -GALATARASAY ESKİ BAŞKANI MEHMET CANSUN Galatarasay Kulübü eski başkanlarından Mehmet Cansun, bir ziyaret için geldiği Kahramanmaraş'ta stadyum açılışındaki yaşananları değerlendirdi. Başbakanın bu stadyumun her karışında her çakıl taşında katkısı vardır'' diyen Cansun, ''Bu Başbakana yapılan hem büyük ayıp hem de çok büyük haksızlık. Ayrıca herkese örnek gösterilen Türk misafirperverliği açısından da yapılan son derece ayıptır. Misafirperverliğimizi göstermek gerekirdi çünkü Başbakan orda misafirdi'' diye konuştu. Yapılan protestoyu organize bir hareket olarak değerlendiren Cansun şöyle konuştu: ''Küçük de olsa bir grubun protestoyu teşvik etmek için uğraşıp çaba harcadıklarını bizzat kendim gördüm. Polis ve stat kamera kayıtlarında da bu açıkça görülüyor ve ortaya çıktı. Bu adamları bu protestocuları kim yönlendirdi bilemiyorum ama bunlar bu caima içerisindeki adamlar değil. Bu camiadan hiç kimse Başbakana bu davranışı göstermez, gösteremez çünkü Başbakanın camiaya olan bakışını ve desteğini bu camiadaki insanlar bilir. Bu münferit olayın olması Galatasaray camiasının Başbakana bakışını, Başbakanın da Galatasaray camiasına bakışını değiştirmez. Öyle umuyor ve biliyorum ki Galatasaray camiası ve kulübü kısa sürede bunu telafi eder.''