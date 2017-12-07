Kılıçdaroğlu: Trump’ın sözleri Ortadoğu’ya atılmış bir bombadır

Celal Sönmez, Londra, 7 Aralık, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile görüştü. Kılıçdaroğlu Londra’da gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “ Filistin konusu aslında dünyanın ortak sorunu. Yıllardır çözülememiş bir sorun ama sorunun çözümü konusunda BM’de ve değişik çevrelerde önemli katkılar vardı. İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümü Ortadoğu’da barajın gelmesi için çok ama çok önemliydi. Önemli çalışmalar yapıldı ve her şeye karşı önemli bazı adımlar atılıyordu. Trump’ın dün yaptığı açıklama Orta Doğu’ya atılan tahrip gücü yüksek bir bombadır. Tam tersine barışı engelleyen kan dökülmesini, ön gören bir bombadır. Bu açıdan herkesin durumu sakin bir biçimde ve dikkatle değerlendirmesi lazım. İslam dünyasına da İsrail’in de bu konuyu geleceği düşünerek değerlendirmesi gerekir. İki devletli bir çözüm. Evet hiç kimsenin buna itiraz etmemesi gerekir. Filistin’in bağımsızlığı toprak varlığı herkes tarafından kabul edilmelidir. İki devletli bir çözüm konusunda herkes elinden gelen çabayı göstermelidir. Filistin sorunu her şeyden önce bizim sorunumuzdur. Bizim gençlerimiz Filistin topraklarında topraklarında yatıyor. Ve biz Filistin sorununa büyük ama büyük önem veriyoruz. Sorun çözülmeli barış süreci içinde çözülmeli. Ortadoğu’da kanın gözyaşının akmasını önlemek varken neden sorunun ortasına bomba atıyorsunuz, neden sorunu büyütüyorsunuz? Trump ABD’deki sıkışmışlığını bu yöntemle gidermeye çalışıyor. Ama bu yöntem Ortadoğu’da daha fazla kanın akmasına neden olan bir yöntem.”

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Kılıçdaroğlu\'nun konuşması