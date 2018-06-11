Kılıçdaroğlu: TRT, Türk Bayrağı var diye reklamımızı yayınlamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana temasları öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, TRT'nin CHP'nin reklam filminde Türk Bayrağı göründüğü gerekçesiyle reklamı yayınlamamasına ilişkin olarak, "Erdoğan'ın bütün reklam filmlerinde Türk Bayrağı var ama gösteriliyor. CHP'de birkaç saniye bayrak görüldü diye reklam filmi gösterilmiyor. Çifte standart" dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun önceki gün Antalya'da konuşma yaptığı salonda elektrik kesintisi yaşanmasının ardından, TRT'nin CHP'nin reklam filmini ‘Türk Bayrağı' göründüğü gerekçesiyle yayınlamama kararı aldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Elektrik kesintisini kaymakama soruyorlar. Söylenen şu bir deneme yapılıyormuş. Deneme ben konuşurken mi yapılıyor? Erdoğan'ın bütün reklam filmlerinde Türk Bayrağı var ama gösteriliyor. CHP'de birkaç saniye bayrak görüldü diye reklam filmi gösterilmiyor. Çifte standart.”

Kılıçdaroğlu, Adana'da çiftçi, esnaf, STK ve gençlik temsilcilerine, “24 Haziran'da elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın” diye seslendi ve şu mesajları verdi:

“79 yılda görev yapan bütün Cumhuriyet hükümetleri 713 milyar dolar harcamış. Keban Barajı yapılmış, Atatürk Barajı yapılmış, GAP yapılmış, onlarca fabrika kurulmuş. Son 14 yılda ise 2 trilyon 94 milyar dolar harcandı. Peki 2 trilyon dolar nereye gitti? Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu, parlamentoda Millet İttifakı'nın çoğunluğu olduğu bir iktidarda ilk iş YÖK'ü kaldıracağız. 2 yılda yurt sorununu bitireceğiz. Esnaf bakanlığı kuracağız.”