Kılıçdaroğlu Topbaş'ın oyunu istedi

'40 kuruşa ekmek alacaksınız'

Topbaş'a sözlerini hatırlattı

'Oyunu CHP'ye at'

Partisinin Pendik'teki ilçe seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Pendik CHP İlçe Başkanlığı'na geçti.Burada halka hitap eden Kılıçdaroğlu, 30 Martta Pendik'te yeni bir sayfa açılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:''Pendik ve İstanbul'dan öyle bir tokat vuracağız ki, 7 kuşak öteden duyulacak. Çünkü biz haklıyız, emekten yanayız. Biz halkın çıkarlarını savunuyoruz. İstanbul'da yatağa bir kişi dahi aç giriyorsa bunun sorumlusu belediye başkanı Topbaş'tır. Söz veriyorum, İstanbul'da yatağa bir tek Allah'ın kulu aç girmeyecek. Ben bunu söylediğim zaman diyorlar ki 'parayı nereden bulacaksın?' Sen milyonlarca adama rant dağıtırken para buluyorsun da ben İstanbul'un yoksuluna para bulurken senin cebinden mi çıkıyor?''Kılıçdaroğlu, İstanbul'da halkın iktidarını kuracaklarını, halktan yana çalışacaklarını ifade ederek, ''Bakınız zorunlu sürgün yapıyorlar. Zorla oturduğunuz mekanlardan sizi çıkarıyorlar. Yarattığı rantları birilerine veriyorlar. O rantın sahibi sizlersiniz. Eğer Pendik'te bir rant varsa o rant Pendikli'lerindir. Sürgün olmayacak, herkes bulunduğu yerde rantını paylaşacak'' görüşünü savundu.İstanbul'un ''dünya markası'' olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, kendisi için ''O Anadolu'da gezerken ben operaya gidiyordum'' dediğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:''Sayın Topbaş sen Anadolu'da opera yaptın da biz operaya mı gitmedik kardeşim. Sen rant dağıttın, belediye başkanı oldun, kendine çalıştın. Biz dedik ki 'her yoksul aileye bedel ödeyeceğiz. Makarna, bulgur, ekmek kuyruğunu kaldıracağız' dedik. 'İstanbul'da bunlar tarih olacak' dedik. Topbaş demiş ki, 'İstanbul'da ucuz ekmek kuyruğu yok'. Ben fotoğraflarını göndereceğim kendisine. Çünkü Topbaş gezmekten korkuyor. İlk 3 ay içinde ucuz ekmek kuyruğu kalmayacak. 40 kuruşa ekmek alacaksınız.İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı 23 tane büyük şirket var. Sayın Topbaş'a dedim ki 'Sen kendi internet sitene 2006 yılında bir cümle koymuşsun. Diyorsun ki, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini İstanbullulara anlatacağım. Bütün bilgileri vereceğim' diyorsun. 23 şirketin karı zararı nedir? Ben eminim Topbaş bunu da bilmiyordur. Çünkü o başka işlerle uğraşıyordur. Düne kadar 'biz tüp geçidi yaptık' diyordu. Biz açıkladık, merkezi bütçe yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir ilgisi yok. İnsan yapmadığı bir şeye 'ben yaptım' demez. Ayıptır, utanır biraz. Çıkıyor televizyonlara 'Melen suyunu nasıl getirdiğini' anlatıyor. İnsan biraz sıkılır. Melen suyunu DSİ getiriyor. Sen getirmiyorsun. Bak buradaki gençlerin çoğu işsiz. Onların çocukları niye işsiz değil? Biz bir çıta koyduk. Her hanede mutlaka bir sigortalı olacak. Söz verdik. Neden? Her aile onuruyla iş bulacak, çalışacak, evine ekmek götürecek. Diyorlar ki 'Sen bunu nasıl yaparsın?'. Sen bana oy ver, bak göreceksin nasıl yapıyorum.''''Oy isterken sadece sizden değil, Kadir Topbaş'ın da bana oy vermesini istiyorum. Topbaş bana oy verirse kendisinin zihniyetinin 15 yılda yapamadığını, biz 5 yılda nasıl yapıyoruz görecek o'' diye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların ''Topbaş oyunu CHP'ye at'' sloganı üzerine, ''Bence bugünün en anlamlı sloganı bu. 'Topbaş oyunu CHP'ye at'. Oyunu attığı zaman kendisi de kurtulacak'' görüşünü savundu.CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de ''Sayın Başbakan siyasete mücahit diye başladı. Şimdi hepsi müteahhit oldu. Bunlardan hesap soracağız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasından sonra AKPi'yi ''yangının sardığını'' ileri süren Tekin, ''Elbette projelerimiz var. Projelerimizi anlatırken yolsuzluklar da ortaya koyacağız'' dedi.