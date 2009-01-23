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Politika

Kılıçdaroğlu, Topbaş dosyasına hazırlanıyor

CHP’nin İstanbul adayı Kılıçdaroğlu ‘Topbaş ile ilgili dosyaları yeri ve ortamı olduğunda açacağım’ dedi.

23 Ocak 2009 02:00

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kılıçdaroğlu ‘Topbaş ile ilgili dosyaları yeri ve ortamı olduğunda açacağım’ dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın partisinin bazı belediye başkan adaylarını açıkladığı basın toplantısından ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Dürüst siyaset anlayışını İstanbul'da da sürdüreceğini" ifade eden Kılıçdaroğlu, basında uzun süredir kendisinin aday olacağına ilişkin haberler yer aldığını anımsattı ve "Dolayısıyla benim için sürpriz olmadı" dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisi için artık yeni bir sayfanın açıldığını, İstanbul'a, İstanbullulara hizmet edeceğini ve bundan da büyük bir keyif alacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbullulara hesap vereceğim. Ben İstanbul'un simitçisini, çaycısını, balıkçısını, esnafını, sanayicisini seviyorum. Onlara hizmet etmek benim için bir onurdur. Daha önce 12 yıl İstanbul'da kaldım. İstanbullulara elimden geldiğince bürokrat olarak hizmet verdim. Bu kez de bir politikacı olarak hizmet vermekten de onur duyuyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Sayın Topbaş'la da düello yapacak mısınız?" sorusuna, "Sayın Topbaş ile ilgili, yeri ve ortamı olduğu zaman dosyaları açacağım. Kendisi arzu ederse elbette tartışırız. Uygar ölçüler içinde tartışmak benim için büyük bir keyiftir. Umuyorum Sayın Topbaş için de keyif olur" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, aynı gazetecinin, "Elinizde yeni belgeler var mı?" sorusu üzerine de "İstanbul, bu konuda çok bereketli bir alan. Öyle söyleyeyim..." dedi.

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