Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TÜRK İŞ, Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) ve HAK-İŞ başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Ziyarete TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.

Basına kapalı olarak 1 saat süren görüşme sonrasında TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, \'\'Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi olarak Cumhurbaşkanımız ile başladığımız ziyaretlerimize CHP Genel Başkanı ile devam ettik. Bu seçimlerden sonrası yeni dönemin ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun ziyaretiydi\'\' dedi.