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Politika

KILIÇDAROĞLU TİYATRO OYUNU İZLEDİ  İSTANBUL (A.A)

15 Ocak 2011 16:39

-KILIÇDAROĞLU TİYATRO OYUNU İZLEDİ  İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ''Renkler Cumhuriyeti'' adlı müzikli çocuk oyununun ilk gösterimini izledi. Enver Aysever'in yazdığı Ünsal Sicilli'nin yönettiği çocuk oyununu, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ve çocuklarla birlikte izleyen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 saat süren oyunun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti ve çiçek verdi. Gazetecilerin oyunla ilgili görüşlerini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, oyunu, çocuklara Cumhuriyet bilincini vermesi açısından son derece güzel bulduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Oyunda sihirbaz da var'' diyen gazeteciye de ''Zaman zaman bizim ülkemizde de rastlıyoruz zaten. Bizim ülkemizde de var tabii olmaz mı?'' karşılığını verdi. CHP lideri, krallık sistemini anlatan oyunun sonunda, Cumhuriyetle birlikte bir kraliçenin Başbakan seçilmesinin de anlamlı bir sonuç olduğunu söyledi. Daha sonra Kılıçdaroğlu, Caddebostan Kültür Merkezi'nin alt katında yer alan gazeteci Erdoğan Köseoğlu'nun ''Fotoğraf Peşinde Bir Ömür'' sergisini gezdi.

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