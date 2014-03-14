Kılıçdaroğlu: TİB Başkanı'na sesleniyorum...

Provokasyon uyarısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki hiçbir provokasyona prim vermeyin. Çünkü 'Abbas yolcu' provokasyon yapıyor, milleti bölüyor. Asla bölünmeyeceğiz'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Düzce’de düzenlenen mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Berkin Elvan 269 gün yaşam mücadelesi verdi ama maalesef hayatını kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum.Burakcan da bizim evladımız o da bizim çocuğumuz. Askerden yeni gelmişti. 22 yaşında annesinden izin istiyor. Anneciğim dışarı çıkacağım diye çık olaylara bulaşma diyor. Ama önce elektrikler gidiyor sonra provokasyon yapılıyor ve Burakcan hayatını kaybediyor.

Bütün Türkiye’ye başınız sağ olsun diyorum. Ölen her çocuk bizim çocuğumuzdur. Aynı gün Elazığlı bir hemşerimiz de Tunceli de hayatını kaybetti. O polis kardeşimize de Elazığlı hemşerimi de Allah rahmet eylesin diyorum. İnsanımı ülkemi seviyorum. Bana oy versin vermesin bütün vatandaşlarımı başımın üzerinde taşımaya hazırım.

'Kayıtları hepiniz izlediniz'

Allah aşkına siz bu başçalanın başsağlığı dilediniz mi? Ülkeyi bölüyor. Bölücü başı o. Ülkeyi kamplaştırıyor. Ama siz kamplaşmayacaksınız. Ben hükümeti eleştirdiğimde AKP’ye oy veren yurttaşlarımı eleştirdiğim anlaşılmasın. Her vatandaş istediği partiye oy verir. Buna ben saygı duyarım. Ama ben devleti soyan bir çeteyi eleştiriyorsam onlar da benim bu duyarlılığıma hak versinler. Kayıtları hepiniz izlediniz. Eski müsteşar şimdi İçişleri Bakanı oldu… Yalakalığından dolayı oldu. Efkan Ala… Diyor ki savcının yazsını yırt ve çöpe at. Savcıyı gözaltına al. Sen kimsin ya. Bir liste hazırlıyor. TİB’e “bunları 24 saat izleyeceksin” diyor.

TİB Başkanı'na sesleniyorum

TİB Başkanına buradan diyorum sakın ola yasadışı işlere bulaşma. O kurumun saygınlığını bozma. Yaparsan hesabını sorarım.

Başçalana sesleniyorum: Git dilekçeni ver

Hırsızlık yapandan başbakan olmaz. İsviçre bankalarında hesabının olduğunu Türkiye'deki bir elçi Türkiye'ye bildirdi. Bize ulaşan bilgilere göre İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı var denildi. Geçen gün dedi ki parayı ispat etsin parayı ona vereceğim. Ben senin haram paranı ne yapacağım. Eğer bir insan, Sayın Deniz Baykal için de böyle bir iddia öne sürüldü. Baykal çıktı dilekçe verdi, İsviçre'de açıklama istedi ve belgeleri Türkiye'nin önüne koydu. Başçalana sesleniyorum git dilekçeni ver hesabın var mı yok mu bütün Türkiye öğrensin. İddia bana değil bir büyükelçiye ait. Amerika'ya gönderiyor, iki ayrı yerden kontrol ettik dedi. 2,5 yıl geçti aradan dava açtı mı? Açamadı? Açar mı?

'TİB'in kayıtlarını açıklamıyor'

Balık baştan kokar. Başta ki çalınca tabii bakanlar da çalıyor. TİB’in kayıtlarını açıklamıyor. Parası olup olmadığının kanıtı için İsviçre’ye başvurmuyor. 17 Aralık operasyonundan önce, MİT Başbakan’ın önüne 3 sayfalık bir rapor koyuyor. Diyor ki bakanlarının Reza Zarrab’la ilişkisi var, bu öğrenilirse hükümet zor duruma düşer. Bakanlarını uyardı mı uyarmadı. Demek ki o da ortak rüşvete. Sen zaten yalancısın sana ne söyleyeyim ben. Hadi bakalım hepsi montaj. Bunun bakanı çıkıp demedi mi “niye istifa edeyim, sen söyledin ben yaptım” dedi mi dedi. İstifa edebilir mi? Utanma duygusu insana özgüdür. İstifa etmesi için ar damarı olması gerekir, yoksa ben ne yapabilirim. Ülkeyi asla bölmeyeceğiz, herkesin kimliği kendi şerefidir. Kimlik üzerinden siyaset yapmayacağız.

Balık baştan kokar. Başta ki çalınca tabii bakanlar da çalıyor.TİB’in kayıtlarını açıklamıyor. Parası olup olmadığının kanıtı için İsviçre’ye başvurmuyor. 17 Aralık operasyonundan önce, MİT Başbakan’ın önüne 3 sayfalık bir rapor koyuyor. Diyor ki bakanlarının Reza Zarrab’la ilişkisi var, bu öğrenilirse hükümet zor duruma düşer. Bakanlarını uyardı mı uyarmadı. Demek ki o da ortak rüşvete. Sen zaten yalancısın sana ne söyleyeyim ben. Hadi bakalım hepsi montaj. Bunun bakanı çıkıp demedi mi “niye istifa edeyim, sen söyledin ben yaptım” dedi mi dedi.

İstifa edebilir mi? Utanma duygusu insana özgüdür. İstifa etmesi için ar damarı olması gerekir, yoksa ben ne yapabilirim. Ülkeyi asla bölmeyeceğiz, herkesin kimliği kendi şerefidir. Kimlik üzerinden siyaset yapmayacağız. Bütün vatandaşlarımın başımın üzerinde yeri vardır. Türkiye’de herkes barış ve huzur içinde yaşayacak sözümdür. Hani bakanın kolunda 700 bin liralık saat olur? Vicdanınıza sesleniyorum: Hangi bakan haram parayla Umre’ye gider. 4 bakan istifa etti, şimdi çıkmışlar biz masumuz. Neden istifa ettiniz o zaman. Ayın 18’inde TBMM’yi topluyoruz. Kim namuslu kim namussuz göreceğiz. Annelere sesleniyorum. Çocuklarınıza sahip çıktığınız gibi Türkiye’ye sahip çıkın. Bu ülkede huzurun olmasını istiyorum.

Bu ülkede birlik ve beraberlik olmasını istiyorum. Her şeyimiz var, ovalarımız, denizlerimiz var. Eksik olan tek şeyimiz temiz siyaset. Diyorlar ki CHP gelirse yardımlar kesilir. Herkese sözüm. CHP gelirse yardımlar kesilmez, yardımlar artar. O rüşvet 247 milyon lirayı alacağım ve halka vereceğim. Kul hakkı yiyenden hesap soracağız. En büyük günah kul hakkı yemektir. Yemeyiz, yedirmeyiz de. Her evde mutluluk olmalı.