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Kılıçdaroğlu: Tezkereye evet diyen MHP'nin milliyetçiliğini tartışırım

Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye, MHP’li milletvekillerinin de oy vermesini eleştirdi. MHP'yi ülke toprağında yabancı askerin postalını uygun görmekle eleştirdi

05 Ekim 2014 16:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Meclis'te oylamaya sunulan ve kabul edilen tezkerenin çok riskli olduğunu belirterek, "Hükümetin eli­ne böy­le bir tez­ke­re ve­ril­me­me­liy­di. Böy­le bir tez­ke­re ver­mek­le bü­yük bir risk alın­dı. Ni­yet, IŞİD de­ğil Esa­d’­dır. Ak­lı ba­şın­da olan her­kes, bu­nun böy­le ol­du­ğu­nu bi­li­yor" dedi.

Kılıçdaroğlu, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da ya­pı­lan ve med­ya­ya sı­zan or­tam din­le­me­sin­de, Su­ri­ye­’ye sal­dır­mak için ken­di gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­mi­zi Sü­ley­man Şah Tür­be­si­’ne doğ­ru ateş et­ti­rip, bu­nun Su­ri­ye ta­ra­fın­dan kay­nak­lan­dı­ğı öne sü­rü­lüp sal­dı­rıl­ma­sı se­nar­yo­su ko­nu­şul­muş­tu diyerek "Suriye sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan va­tan top­ra­ğı­mız Sü­ley­man Şah Say­gı Ka­ra­ko­lu da tez­ke­re­de yer alı­yor. Oy­sa o top­rak­lar, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin top­ra­ğı­dır. Ora­ya ya­ban­cı bir gü­cün mü­da­ha­le­si olur­sa, bu­na her za­man anın­da mü­da­ha­le hak­kı­mız var. Bu­nun için Bir­leş­miş Mil­let­ler ka­ra­rı­na da ge­rek yok" açıklamalarında bulundu.

Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ün, "Genelkurmayı kapatın gitsin" başlığıyla yayımlanan (5 Ekim 2014) Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportaj şöyle:

Kemal  Kı­lıç­da­roğ­lu, “ha­yı­r” de­dik­le­ri tez­ke­re için hü­kü­me­ti to­pa tut­tu: “Bu hü­kü­me­tin eli­ne tez­ke­re ver­mek teh­li­ke­li. Te­rör­le mü­ca­de­le için ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri Tür­ki­ye­’ye ge­le­cek­se Ge­nel­kur­ma­y’ı ka­pa­tın git­sin.”

“Niyetin IŞİD de­ğil Esad ol­du­ğu­nu ak­lı ba­şın­da olan her­kes bi­li­yor. Tez­ke­re­ye ‘e­ve­t’ di­yen MHP’­nin mil­li­yet­çi­li­ği­ni tar­tış­ma­ya aça­rım ben…”

Hü­kü­met, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin Su­ri­ye ve Ira­k’­a “sı­nır öte­si ha­re­kat yap­ma yet­ki­si­”ni TBMM’­den, AKP ve MHP mil­let­ve­kil­le­ri­nin oy­la­rıy­la al­dı. Hü­kü­met, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’n­dan ge­rek­li plan­la­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Mer­ke­zi Ma­lat­ya­’da bu­lu­nan 2. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı da, al­dı­ğı di­rek­tif üze­ri­ne ge­rek­li ça­lış­ma­yı kı­sa sü­re­de so­nuç­lan­dı­ra­cak, plan­la­rı­nı Ge­nel­kur­ma­y’­a gön­de­re­cek ve “e­mi­r” bek­le­ye­cek.
Sı­nır öte­si ha­re­ka­ta “ha­yı­r” di­yen CHP, ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan iz­le­ye­cek. Ge­nel Baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’y­la, ‘bay­ram soh­be­ti­’n­dey­dik. İs­ter is­te­mez gün­de­me dam­ga­sı­nı vu­ran ‘sı­nır öte­si ha­re­kat yet­ki­si­ni­’ ko­nuş­tuk. Ge­nel gö­rüş, Tür­ki­ye­’ nin IŞİD için de­ğil Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Be­şar Esa­d’­ı de­vir­mek için tez­ke­re al­dı­ğı yo­lun­da. İş­te Kı­lıç­daroğ­lu­’nun an­lat­tık­la­rı:

 

Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı

 

Dünyada şu al­gı var: Tür­ki­ye, Irak Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD), El Nur­sa, El Kai­de gi­bi ör­güt­le­re mad­di, ma­ne­vi des­tek ve­ri­yor. Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, AB­D’­ye git­me­den ön­ce­ki ko­nuş­ma­la­rı ile ABD ve dö­nü­şün­de­ki ko­nuş­ma­la­rı ara­sın­da 180 de­re­ce­lik bir dö­nüş yap­tı. Şim­di, ‘Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­nı ku­rut­mak için Tür­ki­ye’nin rol oy­na­ya­ca­ğı­nı­’ söy­lü­yor. Ba­tı ül­ke­le­ri­nin hiç­bi­ri ‘Ben as­ke­ri­mi Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­na gö­tü­re­ce­ği­m’ de­mi­yor. Ak­lı ba­şın­da olan hü­kü­met gön­der­mez.

 

5 mad­de­lik ön­lem

 

Türkiye’nin sı­nır öte­si­ne as­ker gön­der­mek ye­ri­ne al­ma­sı ge­re­ken baş­ka ön­lem­ler var. Ön­ce bun­la­rı ha­ya­ta ge­çir­me­si ge­re­kir­ken, IŞİ­D’­e önem­li öl­çü­de des­tek­ler ver­di­ği­ni bir­çok ül­ke­nin yet­ki­li­le­ri de açık­lı­yor. Tür­ki­ye’nin yap­ma­sı ge­re­ken şun­lar ol­ma­lı:

1- Sı­nır­la­rı­mız tam an­la­mıy­la kon­trol al­tın­da tu­tul­ma­lı.

2- IŞİD men­su­bu te­rö­rist­ler sı­nır­la­rı­mız­da ya­ka­lan­dı­ğı za­man ya da Tür­ki­ye­’ye ya­ra­lı ola­rak ge­ti­ril­dik­le­rin­de te­da­vi­le­ri de ya­pıl­dık­tan son­ra yar­gı önü­ne çı­ka­rıl­ma­lı.

3- IŞİD te­rör ör­gü­tü için mi­li­tan dev­şi­ren mer­kez­ler kon­trol al­tı­na alın­ma­lı.

4- Yurt dı­şın­dan Tür­ki­ye­’ye ge­len te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­nı Tür­ki­ye­’de kar­şı­la­yan, on­la­rı IŞİ­D’­le bu­luş­tu­ran te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­na izin ve­ril­me­me­li.

5- IŞİ­D’­in Tür­ki­ye üze­rin­den pa­zar­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı ka­çak pet­ro­lüy­le mü­ca­de­le et­me­li.

 

Ge­nel­kur­ma­y’­ı ka­pa­tın

 

Hükümet Tür­ki­ye­’nin ba­şı­nı be­la­ya so­ku­yor. Tez­ke­re­ye ‘e­ve­t’ oyu ve­ren­ler, ül­ke­mi­zi ay­nı za­man­da Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­na sü­rük­le­yen­ler­dir. Tür­ki­ye­’ ye şe­hit­ler gel­me­si­ne ne­den ola­cak­lar­dır. Bun­lar bi­li­ne bi­li­ne tez­ke­re­ye ‘e­ve­t’ oyu ver­di­ler. Tez­ke­re­de Ira­k’­ın top­rak bü­tün­lü­ğün­den söz edi­lir­ken, Su­ri­ye­’ nin top­rak bü­tün­lü­ğün­den söz edil­mi­yor. Amaç, IŞİ­D’­le mü­ca­de­le et­mek de­ğil Su­ri­ye­’de Esa­d’­ı de­vir­mek.

Tezkerede Tür­ki­ye­’ye ge­le­cek ya­ban­cı ül­ke as­ker­le­ri de yer alı­yor. Gü­ven­li­ği­miz için Tür­ki­ye­’ye, ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­nin pos­ta­lı de­ğe­cek­se, ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­ne ih­ti­yaç du­yu­lu­yor­sa o za­man Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nı ka­pa­tın git­sin.

 

Tez­ke­re çok risk­li

 

Suriye sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan va­tan top­ra­ğı­mız Sü­ley­man Şah Say­gı Ka­ra­ko­lu da tez­ke­re­de yer alı­yor. Oy­sa o top­rak­lar, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin top­ra­ğı­dır. Ora­ya ya­ban­cı bir gü­cün mü­da­ha­le­si olur­sa, bu­na her za­man anın­da mü­da­ha­le hak­kı­mız var. Bu­nun için Bir­leş­miş Mil­let­ler ka­ra­rı­na da ge­rek yok. Sü­ley­man Şah Tür­be­si­’ne bir sal­dı­rı ol­ma­sı du­ru­mun­da, Su­ri­ye­’ye sal­dır­mak için hü­kü­met ken­di­si­ne hak­lı ge­rek­çe bu­la­cak.

Unutmayalım, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da ya­pı­lan ve med­ya­ya sı­zan or­tam din­le­me­sin­de, Su­ri­ye­’ye sal­dır­mak için ken­di gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­mi­zi Sü­ley­man Şah Tür­be­si­’ne doğ­ru ateş et­ti­rip, bu­nun Su­ri­ye ta­ra­fın­dan kay­nak­lan­dı­ğı öne sü­rü­lüp sal­dı­rıl­ma­sı se­nar­yo­su ko­nu­şul­muş­tu.

 

MHP mil­li­yet­çi­li­ği

 

Hükümetin eli­ne böy­le bir tez­ke­re ve­ril­me­me­liy­di. Böy­le bir tez­ke­re ver­mek­le bü­yük bir risk alın­dı. Ni­yet, IŞİD de­ğil Esa­d’­dır. Ak­lı ba­şın­da olan her­kes, bu­nun böy­le ol­du­ğu­nu bi­li­yor.

Tez­ke­re­ye, Mec­li­s’­te AKP mil­let­ve­kil­le­riy­le bir­lik­te MHP’­li mil­let­ve­kil­le­ri de oy ver­di. MHP, ken­di ül­ke­mi­zin top­ra­ğın­da ya­ban­cı as­ke­rin pos­ta­lı­nı gör­me­yi uy­gun gö­rü­yor­sa, mil­li­yet­çi­li­ği­n        tar­tış­ma­ya aça­rım.

 

Ya­ban­cı as­ker ol­maz

 

Ülkemizde bir sa­vaş yok. Ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­nin ül­ke­miz­de ne işi var? IŞİ­D’­le mü­ca­de­le için ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­ne ih­ti­yaç du­yu­yor­san sen bit­miş­sin de­mek­tir. As­ker bu­lun­du­ra­ca­ğı­na sen az ön­ce söy­le­di­ğim 5 mad­de­lik ön­le­mi al. Bun­la­rın ge­li­şi­ne, gi­di­şi­ne se­yir­ci ka­la­cak­sın, des­tek ve­re­cek­sin, şim­di de on­la­rı ge­rek­çe gös­te­rip Su­ri­ye top­rak­la­rı­na as­ke­ri­mi­zi gön­de­re­cek­sin. Böy­le  hü­kü­met mi olur? Türkiye gi­de­rek meş­ru hü­kü­met ze­mi­nin­den, ‘kor­san dev­le­t’ ze­mi­ni­ne doğ­ru hız­la ka­yı­yor. Bu du­rum, ül­ke­mi­zin say­gın­lı­ğı­na za­rar ve­ri­yor.

 

'A­ta­türk or­tak pay­da­'

 

Son dö­nem­de ül­ke­mi­zin Gü­ney­do­ğu­su’nda, Ata­türk büst­le­ri, hey­kel­le­ri ya­kı­lı­yor. Unut­ma­ya­lım; Ata­türk, düş­man­la­rı­nın bi­le say­gı duy­du­ğu bir li­der­dir. Et­nik kim­li­ği­miz ne olur­sa ol­sun, Ata­türk he­pi­mi­zin or­tak pay­da­sı­dır, bir­leş­ti­ri­ci un­sur­dur. Büst­le­ri­nin, hey­kel­le­ri­nin kı­rıl­ma­sı, ya­kıl­ma­sı bü­yük bir iha­net­tir, mil­li mü­ca­de­le­de­ki be­ra­ber­li­ği­mi­zin yok sa­yıl­ma­sı­dır. Üs­te­lik onu kı­ran­la­rın, ya­kan­la­rın de­de­le­riy­le, be­nim de­dem Ça­nak­ka­le­’de ku­cak ku­ca­ğa yat­mak­ta­dır.

AKP ik­ti­da­rı si­ze hak­sız­lık ya­pı­yor­sa oku­lu­nu ya­ka­rak ço­cu­ğun eği­tim hak­kı­nı, ge­le­ce­ği­ni elin­den alı­yor­sun. Bu­na kim­se­nin hak­kı yok­tur. Okul­la­rı yak­mak­la bu köp­rü­le­rin de­va­mı­nı sağ­la­ya­maz­sın.

 

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