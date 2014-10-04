Tezkere sonrası komandoya 'hazır ol' emri verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), birliklere Meclis'te kabul edilen tezkereye dayanarak her türlü duruma karşı hazırlıklı olması emrini verdi. 1. Ordu'dan tank taburları ve topçu bataryaları Suriye sınırına yönlendirildi. Bolu ve Kayseri'deki komando tugaylarına da 'hazır olun' emri verildiği öğrenildi.

Hükümetin başka ülkelere asker gönderme ve Türkiye’de yabancı asker bulundurma yetkisi aldığı tezkerenin TBMM’de kabul edilmesi ve Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen Güvenlik Zirvesi’nin ardından TSK harekete geçti. Suriye sınırının zırhlı birliklerle takviye edilmesi için düğmeye basıldı. Edinilen bilgilere göre, 1. Ordu bölgesinden Suriye sınırına tank ve top takviyesi başladı. Bolu ve Kayseri’deki komando tugaylarına ise “hazırda bekleyin” emri verildi.

Barkın Şık’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) yönelik hava operasyonları sonucu Türkiye sınırına büyük bir göç dalgasının yönelmesini bekleyen hükümet, TBMM’den geçirdiği yetki tezkeresine dayanarak, TSK’ye her türlü duruma karşı hazırlıklı olması direktifini verdi. Kaynaklar, bu kapsamda, 1. Ordu’dan tank taburları ve topçu bataryalarının Suriye sınırına yönlendirildiğini bildirdi.

M-60’lar gidiyor

Modernize edilen M-60 tankları ile içinde Fırtına Obüslerinin de bulunduğu topçu bataryalarının Kurban Bayramı bitene kadar 2. Ordu bölgesine gitmesi ve sınıra konuşlanması bekleniyor. İlk aşamada tugay seviyesindeki zırhlı birlikler ile 2. Ordu’nun takviye edileceği belirtildi. Bu da 80 ile 120 arasındaki tank ile 24 obüs ve 36 füze sisteminin bölgeye sevki anlamına geliyor. TSK envanterine yeni giren erken duhul T -129 saldırı helikopterlerinin de bölgede görev almasının beklendiği dile getirildi. Zırhlı araç sevkiyatının demiryolu ile yapılması bekleniyor.

Uçaklar da planlandı

Suriye ve Irak sınırını kontrol eden jet üslerinde de uçakların savaş yüküyle her an göreve hazır bekletildiği bildirildi. Önümüzdeki günlerde gelişmelere bağlı olarak batıdaki savaş uçaklarının da 2. Ordu bölgesine kaydırılması için planlamaların yapıldığı öğrenildi. Daha önceleri terörle mücadele kapsamında Güneydoğu’da görevlendirilen Bolu ve Kayseri komando tugaylarının da önümüzdeki günlerde Suriye sınırına konuşlanması gündemde. Birliklere henüz hareket emri verilmediği ancak, “hazır olun” denildiği kaydedildi. Bu iki birlik Türkiye’nin en seçkin piyade gücünü oluşturuyor.

Özel de gidecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in 2. Ordu bölgesine Kurban Bayramı’ndan sonra gideceği öğrenildi. Özel’in Süleyman Şah Saygı Karakolu’nda görev alan personele yönelik yayımladığı Kurban Bayramı mesajı öncesinde ise aileler ile bir araya geldiği öğrenildi. Özel’in, ailelere de “Merak etmeyin. Onlar yalnız değiller” dediği kaydedildi.