Kılıçdaroğlu: Terör silahla değil uzlaşmayla çözülür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin politikalarını eleştirirken, terörün de silahla değil uzlaşmayla çözülebileceğini söyledi.

Kongrenin yapıldığı İsmail Eren Spor Kompleksi’nde konuşan Kılıçdaroğlu , hükümetin politikalarını eleştirdi.

Terörün hala bitirilemediğini belirten ve bugüne kadar 30 bin insanın öldüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu , hergün olayların çıktığını söyledi. Sorunun çözümünün toplumsal uzlaşmadan geçtiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu , çözüm için TBMM’de uzlaşma komisyonu oluşturulmasını önerirken şöyle devam etti:

"Her partiden bu sorunu çözmeye talip akil saygıdeğer insanlar var. Bu insanlardan oluşan bir komisyon kuracaksınız. Bir de bunların dışında paralel bir dışardan komisyon kurulacak. Bunun içinde kanaat önderleri, üniversite hocaları, sorunun çözümü için çalışan STK’lar olacak. Bu komisyon üyeleri Türkiye’nin her yerindeki insanlarla konuşacak ve ne istediklerini soracak. Daha sonra gelip TBMM ’deki komisyonda konuşacak. Görüşmeler gizli- kapaklı olmayacak. Etnik kimlik üzerinden siyaset, doğru değil. Herkesin kültür, inançı, renk, diline saygı göstermek, baş tacı yapmak CHP’nin temel görevidir. Neden ayrılık yapıyoruz, neden çocuklarımız birbirini öldürsün? Bu ülkede barışı sevgiyi korumalıyız. Neden birbirimizi sevmeyelim? Neden selam vermeyelim? Neden birbirimizin dilini reddedelim?

Emperyalizmin tuzağına düşmeyeceğiz. Sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. 30 yıldır bu sorun çözülmedi. Sorunun çözümü akıl, mantık, insana saygıdan, herkesin karnının doyduğu bir Türkiye ’yi kurmaktan geçer. CHP’yi iktidar yapın biz çözeriz. 75 milyon vatandaşa ahdim var. Bu coğrafyada hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye kuracağız. Hiç bir CHP’li cebini düşünmeyecek. Cebini düşünen CHP ’liye bu partide yer yoktur."

'CHP, herkesi kucaklayan partidir'

Okullarda dağıtılan süt nedeniyle yüzlerce çocuğun zehirlendiğini öne süren CHP Genel Başkanı, hayvancılığın bitme noktasına geldiğine söyledi. Kılıçdaroğlu , "Süt dağıtamayan bir iktidar ülkeyi nasıl yönetsin. Türkiye’nin ovaları, suyu, hayvancılığı var. Siz bunları nasıl öldürürsünüz. Bu imkanlarla sadece Türkiye değil Ortadoğu’nun tamamını beslersiniz. Barış, huzur ve kavgasız bir Türkiye kuracağız. Bizim kitabımızda kin yoktur. İnsana kin duyulmaz. Yunus Emreler, Mevlanalar yetişmiş bu topraklarda. Mevlana ’Ne olursan ol yine gel’ demiş. Yeni CHP herkesi kucaklayan bir partidir. Güzel ve huzurlu bir Türkiye için hepimiz çalışmalıyız. Temiz ve ahlaklı siyaset sorunu çözer. Kurban, fitre, zekat hırsızlığı bu iktidar döneminde oldu. Dini siyasete alet edenlerden kaçının" dedi.

Ülkede demokrasi yok

CHP’nin iktidara geldikten sonra verdiği sözleri yerine getireceğini anlatan Kılıçdaroğlu , iktidara geldiklerinde verdikleri sözleri tutamadıklarında kendilerine oy verilmemesini istedi. Kemal Kılıçdaroğlu , "Ama yeni CHP’yi bir deneyin. Huzur, güzellik, barış içinde yaşayacağız. Dünyanın imrendiği bir ülkede yaşayacağız. Bu ülkede demokrasi yok. Seçilen belediye başkanlarının, gazetecilerin hapse atıldığı, basılmamış bir kitabın yasaklandığı bir demokrasi gördünüz mü? Biz demokrasi ve özgürlüğü birlikte getireceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu , daha sonra Muş’a giderek uçakla Ankara’ya döndü.