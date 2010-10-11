T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU: TEPKİLERİ DOĞRU BULMUYORUM ISPARTA (A.A)

11 Ekim 2010 23:06

-KILIÇDAROĞLU: TEPKİLERİ DOĞRU BULMUYORUM ISPARTA (A.A) - 11.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emir Kusturica'ya yönelik tepkileri doğru bulmadığını belirtti.  Kılıçdaroğlu, SDÜ'nün akademik yılı açılış programı için geldiği Isparta'dan ayrılırken gazetecilerin ''Kusturica'ya tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin tümüyle başarılı geçtiğini ve bir sanatçıyla bu kadar uğraşılmasının doğru olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Oradaki amaç Emir Kusturica değil, oradaki amaç sayın Belediye Başkanımızın yıpratılmasıdır. Bunu doğru bulmuyorum. Sanata ve sanatçıya her zaman saygı duymamız gerekiyor'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24