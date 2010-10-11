-KILIÇDAROĞLU: TEPKİLERİ DOĞRU BULMUYORUM ISPARTA (A.A) - 11.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emir Kusturica'ya yönelik tepkileri doğru bulmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, SDÜ'nün akademik yılı açılış programı için geldiği Isparta'dan ayrılırken gazetecilerin ''Kusturica'ya tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin tümüyle başarılı geçtiğini ve bir sanatçıyla bu kadar uğraşılmasının doğru olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Oradaki amaç Emir Kusturica değil, oradaki amaç sayın Belediye Başkanımızın yıpratılmasıdır. Bunu doğru bulmuyorum. Sanata ve sanatçıya her zaman saygı duymamız gerekiyor'' dedi.