-KILIÇDAROĞLU: TELEKULAK HÜKÜMETE SORUN KARABÜK (A.A) - 02.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Güneydoğu'da, BDP'lilerin MHP ve CHP'ye destek vereceğine yönelik ses kayıtlarıyla ilgili, ''Onları bana sormayın, Recep Bey'e sorun. Onları telekulak hükümetine sorun'' dedi. Kılıçdaroğlu, Karabük mitinginin ardından Kemal Oyman mevkisindeki helikopter pistinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Güneydoğu'da BDP'lilerin MHP ve CHP'ye destek vereceğine yönelik ses kayıtları çıktı, ne diyeceksiniz?'' sorusunu Kılıçdaroğlu, ''Onları bana sormayın, Recep Bey'e sorun. Onları telekulak hükümetine sorun, daha iyi bilirler'' diye yanıtladı.