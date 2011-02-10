Kılıçdaroğlu: Tekrarında görevden alırım

T24 - CHP MYK üyeleri Batum’dan rahatsızlıklarını Kılıçdaroğlu’na iletti. Kılıçdaroğlu, üyelere, “Son kez uyarıyorum tekrarı olursa yetkimi kullanırım” uyarısında bulundu. Hurşit Güneş’in sözlerini ise müfettiş araştıracak.



Milliyet gazetesinden Mansur Çelik imzalı habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum’un tartışma yaratan açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ültimatom niteliğinde uyarılarla gündeme getirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, genel olarak MYK üyelerine, “Son kez uyarıyorum tekrarı olursa yetkimi kullanırım” uyarısında bulunduğu bildirildi. Batum’un, 3 Kasım sonrasında yürüttüğü CHP Genel Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevleri sırasında yaptığı kimi açıklamaların kamuoyunda CHP aleyhine tartışma konusu olması ve hükümetin bunları koz olarak kullanmasının yarattığı sıkıntı dün CHP üst yönetiminde de yankı buldu.





İstifa etmeli miyim?



Kılıçdaroğlu’nun önceki gün grup toplantısında “Ordu ancak Genel Başkan katında eleştirilir. Ortak ses verelim” mesajı üzerine, “Ordu kâğıttan kaplanmış” dediği için yeni bir tartışma yaratan Batum’un dün MYK toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek “İstifa etmeli miyim?” diye sorduğu, ancak CHP liderinin net bir yanıt vermediği öğrenildi.





Kılıçdaroğlu ültimatom verdi



CHP kulislerine göre yine MYK toplantısı başlamadan önce birkaç genel başkan yardımcısının da Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na giderek, “Batum açıklamalarıyla partiyi yıpratıyor. Projelerimiz yerine enerjimizi boşa harcatan tartışmalara çekiliyoruz, hükümete koz veriliyor” diyerek yakınmalarını ilettikleri belirtiliyor.





‘Başkanım haklısınız’



Görüşmeler sonrasında saat 12.00’a doğru MYK’ya geçen Kılıçdaroğlu ise toplantının başında “Artık bir gündem belirlensin ve herkes kendi görev alanıyla ilgili konuşsun. Tek sesli olalım, dilbirliği sağlayalım. CHP’ye zarar veren bu tür açıklamaların tekrarı halinde hangi arkadaşımız olursa olsun gereğini yapacağım” diyerek ilk ültimatomunu verdi.



Batum’un ise, “Sayın Genel Başkanım siz de sonuna kadar haklısınız dediklerinize aynen katılıyorum” diyerek eleştirileri kabul ettiği öğrenildi.



Öte yandan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini zorda bırakan “AK Parti’ye ajan gazeteci gönderdim” açıklamasını yapan Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş’in durumunun da partide yakınma konusu olduğu ifade edildi. Kendisi yalanlasa da “Eninde sonunda Kürtler kucağımıza oturacak” dediği öne sürülen Güneş’in bu sözlerinin araştırılması için Kılıçdaroğlu tarafından bir parti müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.



Niye istifa gündeme gelsin?



Batum, MYK sürerken 17.00 sıralarında İstanbul’a gitmek için toplantıdan ayrılırken, gazetecilerin “MYK’da istifa gündeme geldi mi?” sorusu üzerine, “Gelmedi. Zaten gelmesi için de neden yok” yanıtını verdi.





