T24 - CHP’deki İstanbul İl Başkanı sorunu ara bir formülle çözüldü. İstanbul İl Başkanlığı'na MYK üyesi Berhan Şimşek getirildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tekin'i arayıp MYK üyeliği teklif etti.



CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenledi.



Hakkı Süha Okay, İstanbul İl Başkanı görevini yürüten Gürsel Tekin ile il yönetim kurulu üyesi iki kişinin CHP kurultayında Parti Meclisi (PM) üyesi seçildiğini, böylece il yönetim kurulu sayısının 18'e düştüğünü hatırlattı.



Okay, geçen hafta cuma günü il yönetim kurulu üyesi 8 kişinin daha CHP Genel Merkezi'ne gelerek il yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçelerini sunduklarını kaydetti.



Okay, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Böylece İstanbul il yönetim kurulu üyesi sayısı 10'a inmiştir. Başkan dahil 21 olan il yönetimi, üye tam sayısının salt çoğunluğunun altına düşmüş olmakla, kurul artık toplantı ve karar yeter sayısı bulunmadığı için CHP tüzüğünün 42. maddesi uyarınca boşalmıştır. Keza aynı şekilde Samsun il yönetimi de istifa ederek görevi boşaltmıştır.



MYK toplantısında yapılan değerlendirmede, bu süreçte İstanbul İl Başkanlığı için MYK üyemiz Sayın Berhan Şimşek'in görevlendirilmesine karar verilmiştir. Şimşek'in iki görevi birlikte sürdürmesi tüzüğe aykırı olduğu için de MYK üyeliğinde bir boşalma gerçekleşmiştir. Bu süreçte CHP Parti Meclisi yakın bir gelecekte toplanarak bu boşluğu doldurmak üzere PM üyemiz Sayın Gürsel Tekin'in MYK üyesi olması için Sayın Genel Başkanımız PM'ye önermede bulunacaktır.''



CHP'de yaşanan bu gelişmelerin ardından genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin'i telefonla aradı. Kılıçdaroğlu Tekin'e MYK üyeliği teklif etti.





Atamalar durdurulmuştu



CHP kurultayında Parti Meclisi’ne seçildiği için İstanbul İl Başkanlığı düşen Gürsel Tekin, MYK kararıyla yeniden başkanlığına dönmeyi beklerken; İl Başkanlığı atamaları dondurulmuştu.



Tekin, geçen hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya gittiğinde İstanbul İl yönetiminden istifa haberi gelmişti.



Genel merkez kaynakları, 11 üye istifa ettiği için yönetimin düştüğü bilgisini vermiş, ancak Parti Meclisi üyesi Gürsel Tekin gelişmeyi doğrulamamıştı.